9 новых слов из словарей, которые помогут звучать современно
Русский язык меняется без громких объявлений: вчера слово казалось чисто сетевым, а сегодня его уже можно встретить в академическом словаре. Это не строгая наука в бытовом смысле, но многие замечают: речь действительно влияет на первое впечатление. Если использовать новые слова к месту, можно звучать живее и увереннее, а вот если вставлять их без разбора, получится неловко. Я сам сначала отношусь к таким обновлениям с осторожностью, но часть слов уже давно перекочевала в обычные разговоры и переписку.
Какие слова уже закрепились в словарях
По данным официальных орфографических словарей Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, в норму вошёл целый ряд слов, которые раньше многие считали слишком разговорными или узкими.
- «Личка» — личные сообщения. Слово давно живёт в переписке, и теперь его уже сложно назвать случайной модой.
- «Насмотренность» — опыт, который появляется после долгого знакомства с хорошими примерами в дизайне, интерьере, одежде и не только. Удобное слово, если не превращать его в канцеляризм.
- «Стриминг» — формат непрерывной передачи видеоконтента или аудиоконтента. В повседневной речи лучше понимать значение слова, но не обязательно вставлять его в каждый второй разговор.
- «Скремблирование» — специальный термин, связанный с шифрованием данных. В обычной беседе он нужен редко, но полезно знать, что такая форма закреплена.
- «Фриганы» — участники экологического движения, связанные с особым подходом к потреблению. Слово не самое частое, но уже не выглядит чужеродным.
- «Едальня» — обозначение простого заведения общепита. У слова ослабла помета разговорности, и это любопытный поворот: раньше оно звучало почти как насмешка.
- «Зажировка» и «разжировка» — слова, пришедшие в широкий обиход через рассказы о животных. Они обозначают сезонный набор и снижение массы.
- «Приоритизация» — слово деловое, местами тяжеловесное, но уже нормативное. В письме его лучше использовать там, где действительно нужен такой оттенок смысла.
- «Топ-десять» — теперь закреплено написание через дефис и со строчной буквы. Вроде мелочь, а в тексте такие вещи сразу выдают внимательность или её отсутствие.
Меня в этом списке больше всего удивило слово «едальня». Я был уверен, что оно так и останется разговорным вариантом на грани шутки, но язык решил иначе.
Лайфхак: если слово кажется модным, но вы не уверены в уместности, сначала используйте его только в переписке с друзьями. Так проще почувствовать, звучит оно естественно или будто вы слишком стараетесь казаться современным.
Какие из этих слов действительно пригодятся в жизни
Не все новые слова одинаково полезны. Одни пригодятся почти каждому, другие останутся редкими гостями в речи. Чтобы не перегружать разговор, я бы разделил их на три группы.
- Для повседневной переписки подойдут «личка» и «топ-десять». Это понятные слова без лишней тяжести.
- Для работы и обсуждения визуальных тем может пригодиться «насмотренность». Особенно если речь об интерьере, рекламе, оформлении или фотографии.
- Для профессиональной среды годятся «приоритизация» и «скремблирование». Но в обычной беседе они часто звучат слишком сухо.
- Для ироничной живой речи можно оставить «едальню». Главное — понимать оттенок: слово всё ещё разговорное по ощущению, даже если словарь к нему стал мягче.
- Для общего кругозора полезно знать «фриганы», «зажировку» и «разжировку». Эти слова не обязательны на каждый день, но помогут лучше понимать тексты и новости о природе, экологии и городской жизни.
У меня это правило простое: если слово помогает сказать точнее, я его беру в речь. Если звучит как словесная мишура, лучше обойтись обычным русским вариантом. Например, «насмотренность» иногда действительно экономит целое объяснение, а вот «приоритизация» в бытовом разговоре легко делает фразу тяжелее, чем нужно.
Елена Сергеева, жительница Казани: «Я заметила, что новые слова лучше всего приживаются не в разговорах, а в сообщениях. Сначала написала пару раз “личка” и “насмотренность”, а потом они уже перестали казаться чужими и нарочитыми».
Лайфхак: выберите не девять слов сразу, а два или три, которые уже встречаются в вашей среде. Если пытаться запомнить весь список разом, получится как с модной одеждой не по размеру — вроде новое, а сидит странно.
Как звучать современно, но не смешно
Есть тонкая грань между живой речью и попыткой блеснуть словарным обновлением. Обычно человека выдаёт не само новое слово, а неуместность. Поэтому здесь работают несколько простых правил.
- Не заменяйте простые слова сложными без причины. Если можно сказать «опыт» вместо «насмотренности» и смысл не теряется, иногда так даже лучше.
- Следите за контекстом. В дружеской переписке «личка» звучит нормально, а в официальном письме лучше написать «личные сообщения».
- Проверяйте написание. Например, «топ-десять» пишется через дефис, а «приоритизация» — через «и».
- Не собирайте в одном абзаце сразу несколько новых слов. Такой текст быстро начинает утомлять.
- Слушайте собственную речь. Если слово приходится будто проталкивать, скорее всего, оно вам пока не подходит.
Я нашёл похожие советы на российских сайтах о языке и повседневной грамотности, и они хорошо совпадают с практикой: современно звучит не тот, кто набрал побольше новинок, а тот, кто говорит уместно и ясно. Иногда одно точное новое слово производит лучший эффект, чем пять подряд.
Лайфхак: откройте заметки в телефоне и заведите короткий список новых слов с одним своим примером на каждое. У меня такой приём занял около пяти минут, и слова стали запоминаться заметно лучше, чем после обычного чтения статьи.
Почему словари вообще принимают такие слова
Многих раздражает сам факт, что в словари попадают слова из интернета и повседневной среды. Но словарь не раздаёт награды за красоту, а фиксирует реальное употребление. Если слово давно и широко используется, со временем его обычно описывают, уточняют значение и закрепляют написание.
- Это помогает уменьшить путаницу в письме. Люди хотя бы понимают, как слово правильно оформить.
- Это отражает живой язык, а не только его книжную версию.
- Это не отменяет старые нормы, а просто добавляет новые явления в общую систему.
- Это полезно для деловой и частной переписки, где ошибки особенно заметны.
Мне в этой истории нравится не всё подряд, но общий принцип понятен: лучше иметь чёткое правило для нового слова, чем бесконечно спорить, существует оно или нет. Язык от этого не становится хуже, он просто честнее показывает, как люди действительно говорят и пишут.
В итоге новые слова из словарей — не повод срочно перестраивать всю речь. Достаточно знать их значение, написание и понимать, где они звучат естественно. Если использовать такие слова спокойно и к месту, речь действительно становится увереннее. А вот гоняться за модой ради самой моды не стоит: язык это быстро выдаёт.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец