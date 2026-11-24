Передача показаний счётчиков — вещь несложная, но о ней легко вспомнить слишком поздно. На здоровье это никак не влияет, зато на квитанции влияет вполне заметно: если пропустить срок, начисления могут пойти не по фактическому расходу. Я сам не раз откладывал это на последний вечер и потом судорожно искал, куда именно нажимать и какой номер называть.

В этот раз «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о простом правиле: показания нужно передать до 25 ноября. Это важно не только для тех, кто живёт дома постоянно. Даже если в квартире сейчас пусто и горячей водой никто не пользуется, данные всё равно лучше отправить вовремя, чтобы не столкнуться с расчётом по нормативу.

Почему не стоит тянуть до последнего дня

Смысл здесь вполне бытовой: вовремя переданные цифры помогают получить более понятную квитанцию и не гадать потом, откуда взялась лишняя сумма.



Корректность начислений. Если данные поступили в срок, платёж формируется по фактическим показаниям прибора учёта;



Контроль расходов. Когда цифры передаются каждый месяц, легче заметить, выросло потребление или, наоборот, стало меньше;



Прозрачность платежей. Не приходится разбираться, почему расчёт сделан не так, как вы ожидали;



Спокойствие при пустующей квартире. Даже если вы временно не живёте дома, передача показаний помогает избежать расчёта по нормативу.



Лайфхак: сфотографируйте счётчик сразу после снятия показаний. У меня это занимает меньше минуты, зато потом не приходится вспоминать, какая именно цифра была в этот раз и не перепутал ли я её при отправке.

Какими способами можно передать показания

Хорошая новость в том, что вариантов несколько, и можно выбрать тот, который не раздражает. Я обычно предпочитаю способ без лишних входов и паролей, но если нужно хранить историю начислений, удобнее уже личный кабинет.



В личном кабинете на сайте «ЭнергосбыТ Плюс»;



На сайте «ЭнергосбыТ Плюс» через сервис «Передать показания» без регистрации;



В мобильном приложении «ЭнергосбыТ+»;



Через автоответчик по приёму показаний;



Через чат-бота во «ВКонтакте»;



Через онлайн-помощника в мессенджере «Макс»;



Через офисы обслуживания клиентов.



Для автоответчика указаны такие номера: +7 (8352) 36-74-02 для Чебоксар, +7 (8352) 76-50-62 для Новочебоксарска и +7 (8362) 23-29-33 для Йошкар-Олы.

Лайфхак: если вы постоянно забываете о сроках, поставьте повторяющееся напоминание в телефоне на 22-е или 23-е число каждого месяца. Я когда-то сделал так из чистой лени, и способ неожиданно сработал лучше любых записок на холодильнике.

Что будет, если показания не передать

Здесь как раз начинается та самая путаница, которую потом приходится распутывать по квитанциям. Если не отправить данные вовремя, плата за коммунальную услугу будет рассчитана исходя из среднемесячного объёма потребления горячей воды и отопления по показаниям индивидуального прибора учёта.

Такой расчёт по среднемесячному потреблению действует не более трёх расчётных периодов подряд. После истечения трёх месяцев плата определяется уже исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.



В первый пропуск не всегда заметна разница, но потом начисления могут начать вызывать вопросы;



Если квартира пустует, без переданных показаний это не всегда отразится в расчётах так, как вы рассчитывали;



Чем дольше тянуть, тем труднее потом быстро проверить, где фактическое потребление, а где расчётный объём.



Елена Сергеева, жительница Казани: «Я раньше вспоминала о счётчиках в последний день, и каждый раз это было с нервами. Сейчас просто заношу напоминание в телефон и отправляю показания сразу после фото — так спокойнее, и в квитанции потом меньше сюрпризов».

Как упростить себе эту рутину

Самая неприятная часть всей истории даже не в передаче данных, а в том, что это регулярная мелочь, которую мозг считает неважной. Поэтому лучше не надеяться на память, а один раз выстроить удобный порядок.



Выберите один постоянный способ передачи, чтобы не искать его заново каждый месяц;



Храните последние фотографии показаний в отдельной папке на телефоне;



Передавайте данные в один и тот же день, не дожидаясь крайнего срока;



Если не живёте в квартире, всё равно проверяйте счётчики и отправляйте актуальные цифры.



Лайфхак: подпишите в телефоне заметку названием квартиры или адресом, если объектов несколько. Я однажды чуть не отправил не те цифры не туда, и после этого стал раскладывать всё по понятным папкам и названиям.

Если коротко, главная мысль простая: передать показания до 25 ноября легче, чем потом разбираться с расчётами. Способов для этого достаточно — от сайта и приложения до автоответчика и офиса. Лучше потратить несколько минут сейчас, чем потом тратить вечер на сравнение квитанций и поиск старых цифр.