5 способов использовать винтовые крышки для хранения мелочей

Винтовые крышки от банок обычно отправляются в мусор почти автоматически, хотя в быту они ещё могут пригодиться. Это не строгая наука, но многие замечают: если не спешить выбрасывать такие мелочи, дома становится чуть меньше беспорядка. Я и сам сначала относился к этой идее с недоверием, но после пары простых проб понял, что у крышек есть вполне понятная вторая жизнь.

Почему крышки вообще стоит оставить

У обычной винтовой крышки есть сразу несколько удобных качеств, из-за которых она подходит для повторного использования дома.



Она жёсткая и держит форму, если крышка не помята.



Её легко подобрать к банке такого же размера, а это уже готовая система хранения.



Она не занимает много места сама по себе: десяток крышек можно сложить в один ящик.



Если крышка чистая и без ржавчины, её удобно использовать для сухих мелочей в шкафу, на кухне или в мастерской.



Я видел похожие советы на одном из российских сайтов о доме и хранении, и там мысль была простая: не всё нужно покупать, часть органайзеров уже лежит у нас под рукой. В этом есть здравый смысл. Главное — не пытаться спасать явно испорченные крышки: если металл деформирован, пользы от него будет мало.

Лайфхак: чтобы быстро понять, какие крышки годятся для хранения, разложите их на столе и сразу уберите в сторону экземпляры с вмятинами, ржавчиной и повреждённым внутренним слоем. На такую сортировку у меня ушло около пяти минут, зато дальше работать было проще.

Как сделать подвесное хранение под полкой

Самый удобный способ — использовать крышки вместе с банками как подвесные ёмкости. Такой приём особенно выручает там, где жалко занимать полку под мелочи.



Крышку можно закрепить снизу под полкой или шкафчиком, а банку потом вкручивать и снимать по мере необходимости.



Внутрь удобно складывать пуговицы, саморезы, скрепки, прищепки для пакетов, запасные крючки и прочую мелочь.



На кухне в таких банках удобно держать сухие мелкие запасы, если тара одинаковая и всё выглядит аккуратно.



В кладовке или домашнем уголке для инструментов этот способ тоже работает: сразу видно, где что лежит.



Тут есть важная оговорка: крепёж нужно подбирать по толщине полки и делать всё аккуратно. Если полка тонкая или рыхлая, лучше не рисковать. У меня этот способ получился на плотной деревянной полке, а вот на лёгкой мебели я бы не стал экспериментировать.

Лайфхак: перед постоянным креплением сначала приложите крышки к нижней части полки и отметьте расстояние между банками, чтобы они не задевали друг друга. Я однажды поспешил и разместил их слишком близко — вкручивать было неудобно, пришлось переделывать.

Где такие крышки особенно полезны дома

Если не хочется ничего прикручивать, крышки всё равно можно использовать в более спокойных бытовых сценариях. И вот тут идея уже выглядит не как самодеятельность, а как нормальная экономия пространства.



Для рукоделия: в банках под крышками удобно держать бусины, нитки, пуговицы и иголки в отдельных ёмкостях.



Для кухни: можно распределить мелкие запасы по одинаковым банкам, чтобы шкаф выглядел ровнее и спокойнее.



Для мастерской: гайки, шайбы, дюбели и мелкий крепёж не смешиваются в одном ящике.



Для дачи: удобно хранить семена, бирки для растений, шпагат и небольшие расходники.



Мне особенно понравился именно визуальный порядок. Когда одинаковые банки стоят или висят в одном ряду, исчезает ощущение вечного хаоса. Это мелочь, но на кухне и в кладовке такие мелочи заметно влияют на впечатление от пространства.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я собрала несколько одинаковых банок с крышками и убрала в них всю мелочь из кухонного ящика. Раньше там всё перемешивалось, а теперь даже крышки для пакетов и зажимы лежат отдельно, и искать их не приходится».

Что важно учесть перед повторным использованием

Идея хорошая, но без здравого смысла она быстро превращается в ещё один ящик ненужных предметов. Поэтому лучше заранее понять, что действительно стоит оставить.



Подходят только чистые крышки без запаха и следов коррозии.



Лучше использовать одинаковые размеры, если вы хотите аккуратную систему хранения.



Не стоит копить слишком много: если за месяц крышка не пригодилась, возможно, она и не нужна.



Перед использованием удобно сразу подобрать банки, чтобы не хранить крышки отдельно «на всякий случай».



Я бы не советовал превращать это в бесконечное накопительство. Пара банок под мелочи — полезно. Три десятка крышек в ящике с мыслью «когда-нибудь пригодятся» — уже сомнительная затея. Здесь лучше работает умеренность.

Лайфхак: храните запас крышек не россыпью, а стопкой по размерам в одной коробке или пакете. Тогда они не теряются и не создают тот самый визуальный шум, от которого вы как раз пытаетесь уйти.

Винтовые крышки — вещь простая, но в быту они действительно могут помочь навести порядок. Из них получается удобное хранение для мелочей, особенно если дома уже есть подходящие банки. Секрет в том, чтобы использовать только хорошие крышки и не собирать лишнее. Тогда это не странная экономия, а нормальный рабочий способ сделать дом чуть удобнее.