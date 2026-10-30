31 октября в Чувашии будет сухо: днём до +11, ночью до -1

В последний день октября в Чувашии обойдётся без погодных сюрпризов. Это не строгая наука в бытовом смысле, но многие замечают: сухой спокойный день в конце осени всегда воспринимается легче, чем сырость и ветер. По данным региональных синоптиков, 31 октября в республике сохранится сухая погода без осадков, днём воздух прогреется примерно до +11 градусов, а ночью местами похолодает до -1.

Главную роль сыграет область повышенного атмосферного давления. Обычно такая ситуация даёт более спокойную погоду: без резких перепадов, с небольшим ветром и без дождя. Ветер ожидается южный, около 2 метров в секунду днём и ночью. Атмосферное давление — около 758 миллиметров ртутного столба днём и 757 ночью.

Из-за сухой погоды и слабого ветра верхний слой почвы в ночные часы начнёт постепенно промерзать. Днём при этом будет заметно мягче, так что для последних дел на участке день вполне удобный. Я к таким прогнозам обычно отношусь спокойно: если нет осадков и сильного ветра, уже половина проблемы снята.

Для конца октября это как раз тот редкий вариант, когда можно без спешки закрыть незавершённые дела на улице. Солнца в прогнозе отдельно не обещают, но и поводов прятаться дома тоже нет.

Описание погоды по пунктам выглядит так. Температура днём — до +11 градусов, ночью — около -1. Осадки не ожидаются. Ветер слабый, южный, около 2 метров в секунду. Давление останется повышенным и почти без изменений в течение суток.

Такая погода особенно удобна для тех, кто ещё не закончил сезонные работы на даче или возле дома. Земля ночью уже подмораживается, поэтому тянуть с последними осенними делами точно не стоит.