2 способа сделать кислые мандарины мягче и слаще дома

С кислыми мандаринами история знакомая: снаружи они бодрые и нарядные, а дома выясняется, что лицо у них новогоднее, а характер — суровый. Это не строгая наука, но многие замечают: если немного поработать с температурой, вкус действительно становится мягче. Я сам к таким обещаниям отношусь осторожно, потому что чудес на кухне обычно меньше, чем заголовков, но пару бытовых приёмов здесь вполне можно взять на заметку.

Почему вкус иногда меняется после нагрева

У цитрусовых вкус зависит не только от сорта, но и от температуры подачи, сочности и того, сколько плод полежал после покупки. Холодные мандарины почти всегда кажутся резче, а тёплые — мягче и ароматнее. У меня это срабатывало даже без сложных действий: только достал плоды из холодильника, подождал немного — и они уже не такие колкие на вкус.



Комнатная температура делает аромат заметнее, а вкус — менее резким;



Краткий нагрев может слегка смягчить общее восприятие кислоты;



Слишком долгий прогрев портит текстуру: дольки становятся вялыми и уже не радуют.



Если говорить совсем честно, слово «медовые» тут скорее образное. Сахара в плоде не прибавится по волшебству, но вкус может показаться более ровным и приятным. Именно это и нужно, когда жалко выбрасывать целый пакет.

Лайфхак: перед любым способом просто оставьте мандарины на столе на 20–30 минут. Если они были очень холодными, этого иногда уже хватает, чтобы вкус стал мягче без лишних действий.

Быстрый способ с микроволновой печью

Я нашёл этот приём на одном из российских сайтов о бытовых советах и решил проверить на нескольких плодах, а не на всём пакете сразу. Это важно: разница между сортами бывает такой, что один мандарин становится приятнее, а другой просто теплеет. Но как экспресс-решение способ рабочий, если делать всё аккуратно.



Возьмите 2–3 мандарина для проверки, а не весь пакет сразу;



Сделайте на кожуре по 2–3 неглубоких прокола зубочисткой;



Разложите плоды на тарелке в один слой, не вплотную друг к другу;



Поставьте в микроволновую печь примерно на 30 секунд при обычной мощности;



После нагрева дайте плодам полежать 2–3 минуты на столе.



У меня лучше всего сработал именно короткий прогрев. Если передержать, кожура начинает пахнуть уже не свежестью, а чем-то вроде перегретой цедры, и впечатление портится. Так что здесь главное — не увлечься и не пытаться «улучшить ещё чуть-чуть».

Лайфхак: если боитесь испортить сразу все фрукты, прогрейте сначала один мандарин и попробуйте его после короткого отдыха. Это сэкономит и время, и нервы, потому что техника у всех греет немного по-разному.

Есть и ещё один нюанс: после микроволновой печи плод лучше съесть довольно быстро. Для хранения такой приём не особенно полезен — это скорее решение на сейчас, когда хочется подать мандарины к чаю или просто не морщиться от первой дольки.

Способ без техники: тёплая и холодная вода

Если микроволновой печи нет или вы просто не любите лишний нагрев, можно обойтись водой. Этот вариант кажется мне более спокойным: меньше риска перегреть мякоть, да и запах остаётся естественнее. По ощущениям способ не такой быстрый, зато более мягкий по результату.



Положите неочищенные мандарины в миску с тёплой водой;



Подержите их около 10 минут;



После этого переложите на 1–2 минуты в холодную воду;



Вытрите плоды и дайте им немного полежать перед подачей.



Точную температуру дома редко кто измеряет, поэтому лучше ориентироваться просто на ощутимо тёплую, но не горячую воду. Я пробовал этот вариант без термометра, и он оказался удобнее именно для тех случаев, когда мандарины нужны на стол, а не «прямо сейчас в руку».

Лайфхак: если после тёплой воды кожура стала влажной и скользкой, протрите её бумажным полотенцем. Так мандарины проще чистить, и на тарелке они выглядят аккуратнее.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я обычно расстраивалась, когда покупала кислые мандарины сразу целым пакетом. Попробовала сначала просто согреть пару штук дома, и вкус правда стал мягче — не чудо, конечно, но есть их уже гораздо приятнее».

Как выбрать мандарины, чтобы потом не пришлось их «спасать»

Честно говоря, лучший способ сделать мандарины слаще — это не промахнуться ещё в магазине. Полной гарантии здесь нет, но несколько бытовых признаков заметно снижают риск. Я обычно смотрю не на яркость кожуры, а на сочетание веса, запаха и упругости.



Тяжёлые для своего размера плоды часто оказываются более сочными;



Сильный цитрусовый аромат у кожуры — хороший признак зрелости;



Слишком жёсткие и суховатые плоды нередко бывают резкими на вкус;



Кожура, которая легко отделяется, часто встречается у спелых мандаринов;



Лучше не брать сразу много, если сорт вам незнаком.



У меня был простой бытовой вывод: лучше купить немного на пробу, чем потом устраивать домашний эксперимент над целой сеткой фруктов. Особенно если мандарины нужны для детей или праздничного стола — хотя и взрослые кислую дольку обычно встречают без восторга.

Если же промах уже случился, не стоит списывать плоды со счетов. Короткий прогрев или тёплая вода нередко помогают сделать вкус мягче, а заодно раскрывают аромат.

Кислые мандарины — не повод отправлять пакет в дальний угол холодильника. Иногда хватает совсем простого приёма, чтобы вкус стал ровнее и приятнее. Главное — действовать аккуратно, не перегревать плоды и сначала проверить способ на одном-двух экземплярах. А в следующий раз лучше потратить лишнюю минуту у прилавка, чем потом перевоспитывать цитрусы дома.