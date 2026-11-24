К школьным новостям такого рода родители обычно относятся насторожённо, и это понятно. Отметки за поведение — тема не новая, но и не совсем простая: на учёбу напрямую не влияет, однако на атмосферу в классе и разговоры дома точно влияет. Сейчас в Чувашии идёт именно тестирование, и по первым итогам уже видно, что идея вызывает не только интерес, но и вопросы.

Что именно запустили в школах

С 1 сентября 2026 года в десяти школах Чувашии начали ставить отметки за дисциплину. Речь идёт не о привычных цифрах, а о трёх уровнях: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».



Новые отметки ввели для учеников со 2-го по 8-й класс;



оценивание проходит минимум один раз в неделю;



отдельные графы для этого появились в школьных журналах;



проект проходит в рамках федерального эксперимента.



Если говорить проще, школы пробуют вернуть формальную оценку не только знаний, но и поведения. Сама по себе идея понятна: учителям нужен инструмент, который поможет обозначать рамки. Но, как это часто бывает, на бумаге всё выглядит ровнее, чем в обычном школьном дне.

Лайфхак: если у ребёнка в школе меняются правила оценивания, лучше сразу попросить у классного руководителя письменные критерии. У меня в похожих ситуациях именно этот шаг снимал половину тревоги: когда формулировки перед глазами, спорить становится проще и спокойнее.

Какие школы участвуют в эксперименте

По данным Минобразования Чувашии, пилотными площадками стали десять учебных заведений. Больше всего участников — в Чебоксарах.



школы № 24, 29, 37, 40, 45 и 65 в Чебоксарах;



лицей № 44 в Чебоксарах;



Козловская СОШ № 3;



Большесундырская школа Моргаушского района;



Толиковская СОШ Чебоксарского района.



Для запуска проекта школам пришлось менять внутренние документы: правила распорядка и служебные инструкции для педагогов. Кроме того, была организована связь с федеральным оператором — Институтом стратегии развития образования. Это уже показывает, что история не про разовую инициативу одного директора, а про более серьёзную систему наблюдения и отчётности.

Я нашёл похожие разборы на российских сайтах об образовании и быте: почти везде главная проблема у таких решений одна и та же. Пока критерии не расписаны подробно, каждый взрослый в школе может понимать «допустимое» и «недопустимое» немного по-своему. А дети, как назло, очень быстро чувствуют эту разницу.

С какими трудностями уже столкнулись

Первые итоги обсуждали на стратегической сессии в Чувашском республиканском институте образования. В разговоре участвовали педагоги и родители, и именно после первой четверти проявились спорные моменты.



у школ возникли вопросы к самим критериям оценивания;



не всегда очевидно, за какой проступок или, наоборот, примерное поведение ставить тот или иной уровень;



родителям и учителям приходится дополнительно обсуждать, как трактовать отметки;



данные по первой четверти уже отправили в Москву для федерального мониторинга.



Учителя говорят, что новшество помогает детям строже следить за собой. В этом есть логика: когда поведение фиксируется регулярно, школьники действительно могут стать осторожнее. Но есть и обратная сторона. Если критерий расплывчатый, ребёнок рискует получить ярлык вместо понятного сигнала, что именно нужно исправить.

Лайфхак: родителям стоит не ждать конца четверти, а заранее уточнять, как именно в школе объясняют отметки за поведение ребёнку. Иногда один короткий разговор после собрания полезнее, чем длинная переписка в чате, где все раздражены и никто никого толком не слушает.

Елена Сергеева, жительница Казани: «У нас в семье всегда спокойнее, когда школьные правила можно объяснить в двух фразах. Если формулировки размытые, ребёнок путается и начинает воспринимать отметку как личную обиду, а не как понятный сигнал».

Что это может значить для родителей и школ

Пока речь идёт именно об эксперименте, поэтому делать далеко идущие выводы рано. Но уже сейчас видно: сама идея отметок за поведение работает только там, где взрослые договорились о единых правилах.



для родителей важна прозрачность критериев;



для учителей — единый подход внутри школы;



для детей — понятная связь между поступком и оценкой;



для организаторов эксперимента — обратная связь по спорным случаям.



Если эти условия не соблюсти, любая даже аккуратная инициатива быстро превратится в повод для конфликтов. Я бы здесь не спешил ни ругать систему полностью, ни заранее её хвалить. Такие решения проверяются не на совещаниях, а в обычных школьных буднях: на перемене, на уроке и в разговоре с родителями вечером.

Сейчас в Чувашии тестируют понятный по замыслу, но непростой в исполнении механизм. В десяти школах уже появились отметки за поведение, и первые результаты показали главное: без чётких критериев система буксует. Для родителей здесь важнее всего прозрачность, для школ — единые правила. Именно от этого зависит, станет ли нововведение рабочим инструментом или останется спорной формальностью.