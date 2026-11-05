Татарстанцев предупредили о риске стать соучастниками мошенников при поиске удаленной работы
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Жители Татарстана, ищущие удаленную работу, могут неосознанно стать соучастниками преступлений, если работодатель попросит использовать их личные банковские счета для расчетов. Об этом на пресс-конференции рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов.
Он пояснил, что такой «работодатель» обычно объясняет просьбу блокировкой счета фирмы, а на деле использует человека как дропа-транзитника для прогона денег. В качестве примера Юсупов привел случай с женщиной, устроившейся менеджером по продаже криптовалюты: на ее карту поступали деньги, которые она переводила по указанию куратора, пока банк не заблокировал операции — через ее счета прошло более миллиона рублей.
Правоохранитель предупредил, что за передачу данных своих карт мошенникам грозит до трех лет лишения свободы, за услуги дропа-транзитника — также до трех лет, а за скупку карт и операции по чужим картам наказание увеличивается вдвое. Кроме того, все деньги, проведенные по счетам, придется вернуть пострадавшим.
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