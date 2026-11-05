Новости Татарстана

Татарстанцев предупредили о риске стать соучастниками мошенников при поиске удаленной работы

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
МВД Татарстана предупреждает: при поиске удален...

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Жители Татарстана, ищущие удаленную работу, могут неосознанно стать соучастниками преступлений, если работодатель попросит использовать их личные банковские счета для расчетов. Об этом на пресс-конференции рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов.

Он пояснил, что такой «работодатель» обычно объясняет просьбу блокировкой счета фирмы, а на деле использует человека как дропа-транзитника для прогона денег. В качестве примера Юсупов привел случай с женщиной, устроившейся менеджером по продаже криптовалюты: на ее карту поступали деньги, которые она переводила по указанию куратора, пока банк не заблокировал операции — через ее счета прошло более миллиона рублей.

Правоохранитель предупредил, что за передачу данных своих карт мошенникам грозит до трех лет лишения свободы, за услуги дропа-транзитника — также до трех лет, а за скупку карт и операции по чужим картам наказание увеличивается вдвое. Кроме того, все деньги, проведенные по счетам, придется вернуть пострадавшим.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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