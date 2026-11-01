DeepSeek анонсировала ИИ-агента Super-Agent для автоматизации программирования

Компания DeepSeek из Китая представила прототип нового автономного помощника для разработчиков — Super-Agent. Он предназначен для самостоятельного решения задач, связанных с программированием, и рассматривается как потенциальный конкурент Claude Code от Anthropic и Codex от OpenAI.

О запуске проекта сообщила команда DeepSeek Harness в WeChat. В опубликованном на GitHub руководстве говорится, что разработчики стремятся создать инструмент, которому потребуется минимальное вмешательство пользователя.

Super-Agent распространяется с открытым исходным кодом. Среди его возможностей — мониторинг групповых чатов программистов, поиск сообщений о неисправностях и ошибках в коде, а также самостоятельное предложение решений. Для этого агенту не обязательно ждать прямого обращения.

Команда Harness появилась в начале года и специализируется на создании ИИ-агентов для выполнения программных задач. В этой сфере harness называют программную среду, или обвязку, которая расширяет возможности большой языковой модели и позволяет ей выполнять более сложные действия. Аналогичные подходы применяют Anthropic и другие разработчики.

По информации Bloomberg, китайские технологические компании наращивают усилия в борьбе за рынок ИИ, конкурируя с американскими игроками по качеству и стоимости решений. Особое внимание уделяется агентам, способным автоматизировать работу программистов и специалистов других профессий.

В последнем раунде финансирования DeepSeek привлекла около 100 млрд юаней — примерно 15 млрд долларов. Сообщается, что этот раунд стал одним из крупнейших в истории Китая. Компания также планирует провести первичное размещение акций в 2027 году, сообщает "Самара Онлайн 24".