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Джетлаг мешает буревестникам находить дорогу домой, выяснили ученые

Служба новостей Автор статьи
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Исследователи Оксфордского университета обнаружили, что длительные перелеты вызывают у буревестников эффект, напоминающий джетлаг у людей. Сбой внутренних биологических часов затрудняет птицам ориентацию, поскольку их суточные ритмы перестают совпадать с местным солнечным временем.

Ученые под руководством доктора Патрика Левина проанализировали данные GPS-наблюдений за 1045 буревестниками. Материалы охватывали 20 лет и включали 3688 вылетов в поисках пищи.

Птицы гнездятся на островах у западного побережья Великобритании и Ирландии. Во время кормовых вылетов они могут удаляться от колоний на расстояние до 1000 километров, двигаясь на запад. На обратном пути буревестники летят на восток, пересекают несколько меридианов, и их биологические часы оказываются почти на час позади местного солнечного времени.

Такое расхождение может мешать поддерживать нужное направление. Взрослые птицы обычно компенсируют сбой, меняя курс во время полета. Молодые буревестники, у которых еще нет достаточного опыта, хуже справляются с навигацией и иногда отклоняются от маршрута на сотни километров.

Авторы исследования собираются продолжить работу и выяснить, как нарушения суточных ритмов сказываются на поведении и состоянии морских птиц. По словам Патрика Левина, изучение видов, способных преодолевать огромные расстояния, может дать новые сведения о механизмах человеческого джетлага и помочь разработать способы адаптации к смене часовых поясов, сообщает "Самара Онлайн 24".

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