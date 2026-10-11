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Ученые назвали лекарства, которые могут навредить печени

Служба новостей Автор статьи
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Ученые из ведущих университетов США вместе со специалистами Министерства по делам ветеранов изучили, какие лекарства могут быть связаны с повышенным риском тяжелого поражения печени. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

Авторы исследования проанализировали электронные медицинские данные почти 8 млн пациентов системы здравоохранения ветеранов США. В работу вошла информация за период с 2000 по 2021 год. Всего специалисты рассмотрели 194 наиболее часто назначаемых препарата.

Ученые отдельно оценивали влияние лекарств на людей, у которых раньше не выявляли заболеваний печени и желчевыводящих путей. За время наблюдений они зафиксировали 1739 госпитализаций из-за острой печеночной недостаточности. Частота таких осложнений заметно различалась в зависимости от принимаемого препарата.

По итогам анализа исследователи назвали 17 лекарств с наиболее высоким риском гепатотоксичности. При этом 11 из них раньше не относили к группе препаратов, которые считались потенциально наиболее опасными для печени.

В список вошли метронидазол, который применяют при инфекционных заболеваниях, а также ставудин, эрлотиниб, леналидомид и талидомид. Повышенный риск ученые также связали с хлорпромазином, прохлорперазином и изониазидом.

Кроме того, авторы работы выделили восемь групп препаратов с наименьшей токсичностью для печени. Среди них оказались некоторые статины, отдельные антибиотики и противогрибковые средства.

Исследователи считают, что полученные данные помогут врачам точнее оценивать риски при назначении терапии. Особенно это важно в случаях, когда пациенту предстоит длительный прием лекарств.

Материал носит информационный характер и не является медицинской рекомендацией. Перед применением, отменой или заменой любых лекарственных препаратов необходимо проконсультироваться с врачом.

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