Мокрый снег и гололедица: что ждать в Чувашии в четверг

В четверг в Чувашии ожидается типичная для начала ноября сырая и не слишком приятная погода. Без лишней драмы, но расслабляться не стоит: мокрый снег, туман, гололедица и пониженная видимость обычно создают больше бытовых неудобств, чем кажется по прогнозу с одним нулём на термометре.

По данным Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 ноября 2026 года в республике прогнозируется холодная и влажная погода. Температура воздуха — около 0 °C, ночью и к вечеру — около -1 °C. Из-за ветра ощущаться это может примерно как -6 °C.

Осадки ожидаются местами, возможен мокрый снег. В Чебоксарах вероятность осадков оценивается примерно в 20 %. Ветер будет умеренным, около 3–5 м/с. Атмосферное давление — около 736–743 мм рт. ст., в течение суток оно будет постепенно снижаться.

Отдельное внимание — дорожной обстановке. Ночью и днём местами возможны слабое налипание мокрого снега, слабый гололёд, туман с видимостью 500 м и менее, а также гололедица на дорогах. Именно такое сочетание обычно создаёт самую неприятную картину: вроде бы осадки не сильные, но идти и ехать уже заметно сложнее.

МЧС объявило в Чебоксарах и местами по республике «жёлтый» уровень опасности. Это не повод для паники, а скорее напоминание: день лучше провести аккуратнее обычного, особенно утром и ближе к вечеру, когда покрытие на дорогах и тротуарах становится наиболее скользким.

Водителям в такую погоду советуют снижать скорость и увеличивать дистанцию. Особенно внимательно стоит проезжать мосты, путепроводы и открытые участки дорог: там скользкий слой появляется быстрее. Пешеходам тоже лучше не спешить — при тумане и мокром снеге видимость ухудшается, а тормозной путь транспорта предсказуемо увеличивается.

Если говорить совсем по-бытовому, это тот самый день, когда лучше выйти немного раньше, чем потом нервничать на остановке или на скользком перекрёстке. Погода не экстремальная, но неприятная и коварная именно своей внешней «обычностью».