В РПЦ рассказали, почему не стоит уходить из храма из-за грубости прихожанок

Резкие слова и излишняя строгость со стороны пожилых прихожанок не должны заставлять людей отказываться от богослужений. В Русской православной церкви напомнили, что храм прежде всего является местом встречи человека с Богом, сообщает akpars.ru.

Иногда молодые прихожане сталкиваются в церкви с осуждением, поучениями или грубыми замечаниями. После таких случаев у них может исчезнуть желание снова приходить на службу. Однако в РПЦ считают, что поступки отдельных людей не должны заслонять главный смысл посещения храма.

Пожилые женщины порой начинают наставлять окружающих и делают замечания даже детям. При этом они нередко уверены, что лучше других понимают, как следует вести себя во время богослужения.

В подобных ситуациях верующим советуют не делать вид, что ничего не произошло, но и не отвечать грубостью. Лучше спокойно задать уточняющий вопрос и постараться перевести разговор в более мирное русло.

Такой диалог может оказаться непростым, однако он способен помочь человеку задуматься о собственном поведении. В РПЦ считают, что это может сделать прихожан внимательнее и мягче по отношению к другим людям.