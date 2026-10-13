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В РПЦ рассказали, почему не стоит уходить из храма из-за грубости прихожанок

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Резкие слова и излишняя строгость со стороны пожилых прихожанок не должны заставлять людей отказываться от богослужений. В Русской православной церкви напомнили, что храм прежде всего является местом встречи человека с Богом, сообщает akpars.ru.

Иногда молодые прихожане сталкиваются в церкви с осуждением, поучениями или грубыми замечаниями. После таких случаев у них может исчезнуть желание снова приходить на службу. Однако в РПЦ считают, что поступки отдельных людей не должны заслонять главный смысл посещения храма.

Пожилые женщины порой начинают наставлять окружающих и делают замечания даже детям. При этом они нередко уверены, что лучше других понимают, как следует вести себя во время богослужения.

В подобных ситуациях верующим советуют не делать вид, что ничего не произошло, но и не отвечать грубостью. Лучше спокойно задать уточняющий вопрос и постараться перевести разговор в более мирное русло.

Такой диалог может оказаться непростым, однако он способен помочь человеку задуматься о собственном поведении. В РПЦ считают, что это может сделать прихожан внимательнее и мягче по отношению к другим людям.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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