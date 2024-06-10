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· 16+ · Диана Алмакаева

В День России любой второй товар – всего за 1 рубль

12 июня наша страна отмечает День России. Этот важный праздник – отличная возможность собраться с родными, насладиться отдыхом и, конечно, порадовать себя выгодными покупками. Заходите в ближайший народный магазин «Галамарт» и ощутите атмосферу праздника:

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12 июня наша страна отмечает День России. Этот важный праздник – отличная возможность собраться с родными, насладиться отдыхом и, конечно, порадовать себя выгодными покупками. Заходите в ближайший народный магазин «Галамарт» и ощутите атмосферу праздника: любой второй товар из всего ассортимента – всего за 1 рубль!

Начало лета – идеальное время для обновлений. В «Галамарте» вы найдете тысячи товаров, которые сделают ваш дом еще уютнее и красивее. Представьте, как в вашем доме появляются стильные салатники с летними изображениями лимонов или лаванды, уютный плед от PROVANCE для прохладных вечеров. Эти мелочи подарят вашему дому атмосферу легкости и летнего настроения.

Для тех, кто любит проводить время на даче, есть специальный раздел с товарами для загородного участка. Здесь можно найти все необходимое для сада и огорода, а также полезные советы: какой инвентарь вам точно понадобится и какие средства защиты от насекомых наиболее эффективны.

А как насчет подарков для близких? Детям наверняка понравятся увлекательные интерактивные роботы и мощные радиоуправляемые машины «ИГРОЛЕНД». Любители пеших походов будут в восторге от нового складного кресла, а мама или бабушка обрадуются качественной посуде, тостеру или блендеру. И не забудьте про стильные светящиеся кабели для зарядки и другие мобильные аксессуары, вдохновленные Русскими Супергероями BY – яркие, стильные и необычные, с русским характером.

Особое предложение: только 12 июня любой второй товар – всего за 1 рубль! Не упустите уникальную возможность приобрести любимые товары по невероятно выгодной цене. Акция действует только в розничных магазинах «Галамарт», так что спешите к нам!

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