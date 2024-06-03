Топ-5 рыбных блюд, которые обязательно надо попробовать этим летом

Рыбная кухня — это целый мир изысканных вкусов и ароматов, который способен удивить даже самого искушенного гурмана. А для тех, кто стремится к здоровому образу жизни, рыба - продукт номер один. Она богата белком, омега-3 жирными кислотами, витаминами и минералами, которые способствуют улучшению работы сердца, мозга и общего состояния организма.

1. Оливье с форелью

Это новый взгляд на знакомый салат. Нежное мясо форели делает эту закуску не только полезной, но и невероятно вкусной. Форель, богатая омега-3 жирными кислотами, идеально сочетается с традиционными овощами, придавая классическому Оливье изысканный вкус.

2. Салат от Каспийки

Это гастрономическое путешествие в мир Каспийского моря. Сочетание свежих морепродуктов с оригинальной заправкой создает неповторимую гармонию вкусов, которая не оставит равнодушным ни одного ценителя морских деликатесов.

3. Окрошка с крабом

Это легкий и освежающий холодный суп, который станет идеальным выбором для жаркого летнего дня. Крабовое мясо, известное своей нежностью и выразительным вкусом, прекрасно дополняет богатый ассортимент овощей и кваса, составляющих основу окрошки.

4. Камбала в винном соусе

Блюдо, которое поражает своей изысканностью. Мягкое мясо камбалы в сочетании с ароматным винным соусом образует вкусовой дуэт, достойный самых высоких похвал. Это блюдо - настоящее воплощение кулинарного искусства.

5. Брускетта с хамсой

Это хрустящий хлеб, покрытый слоями ароматной хамсы, свежих томатов и пряных трав, превращает эту закуску в настоящее украшение стола. Брускетта с хамсой - это простота и изысканность в одном блюде.

Всё это и многое другое вы сможете попробовать в ресторанах «Каспийка» — это рыбные заведения с демократичными ценами и приморской атмосферой в Москве и Казани. В меню более 30 видов рыбы, морепродуктов и моллюсков, а также просекко на кранах и многое другое.

Каспийское разнообразие

О ресторане и новом меню рассказал Кирилл Еселев — бренд-шеф ресторанов «Каспийка»

Мы ввели в меню свежие фрукты для салатов с морепродуктами, которые благодаря сочетанию противоположных вкусовых, ароматических и фактурных свойств создают взрывной эффект. Например, теплый салат с морепродуктами и белым грейпфрутом. Белый грейпфрут не дает горечь в отличие от обычного фрукта, а придает рецепту цитрусовые нотки и свежесть, которая так необходима гостям в весенне-летний сезон. Также среди новых ингредиентов появились джемы, которые действуют по принципу сочетания сладкого с соленым - при правильном подходе они наделяют позицию очень оригинальным вкусом. В нашем случае речь идет о джемах, а мой любимый из них, из инжира, отлично подходит для салатов, брускетт и сыров.

Эксклюзивные рецепты со всего мира

В основе нового меню – много импровизаций с рецептурами из разных стран мира. Мы обратились к кулинарному опыту Италии, Испании, Греции, чтобы лучшие рецепты этих стран адаптировать под нашу кухню. Так, в новом меню появилось больше овощей, легких, но сытных закусок и очень аппетитных намазок с мухаммарой, баба ганушем, дзадзыки. Брускетта с хамсой, окрошка с крабом, ризотто с окунем – прямая отсылка к морским путешествиям, в которые погружают эти кушанья наших гостей.

За много лет работы в рыбном ресторане предпочтения наших посетителей уже понятны. В топе позиций – оливье с рыбой или морепродуктами, категория супов с аналогичными ингредиентами. Гости очень любят салаты. В разработке новых позиций мы опираемся именно на эти категории рецептов, привнося каждый сезон что-то новое и уникальное.

Например, сейчас очень популярен борщ со скумбрией, к нему заказывают расстегаи с окунем. Рыбный вкус раскрывается в сочетании этих блюд очень ярко. На ужин или по случаю гости любят заказать более эффектные блюда – камбалу в винном соусе или морского окуня с фасолью, томатами и белым вином.

Главной особенностью ресторана является лавка, где вы сможете самостоятельно выбрать свежую рыбу или морепродукты с нашей настоящей лодки, а мы приготовим их для вас. Также можно купить сырую рыбу или морепродукты, взять с собой и приготовить самостоятельно.

Искусство совершенства

Мы внимательно относимся к конструктивной критике. Например, если свежие томаты дают перебор с кислинкой и многие гости это отмечают, в этом случае мы скорректируем долю томатов в рецепте. Но такие случаи встречаются крайне редко.

Наше новое меню получилось очень живым, свежим, ярким. Некоторые позиции лично у меня стали любимыми – это камбала в винном соусе, окрошка из краба и расстегаи из окуня. Меню получилось максимально сбалансированным – в нем много овощей, полезной рыбы и морепродуктов. Их сочетание дает насыщение, а прекрасный вкус поднимает настроение. Мы видим, как некоторые гости приходят за любимыми блюдами в наше заведение несколько раз в неделю.

Бронируйте столик по номеру +7 905 020-45-33 и приходите за ярким вкусом изысканных блюд по адресу: г. Казань, ул. Хади Такташа, 35.

Сайт: https://kaspiyka.tanukifamily.ru/

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