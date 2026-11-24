На долю малого предпринимательства приходится треть экономики татарстанской столицы. За январь — июнь 2026 года совокупный оборот небольших компаний составил 726 млрд рублей. Итоги работы сектора представил на деловом понедельнике заместитель руководителя казанского исполкома Ильдар Шакиров, сообщается на официальной странице Ильсура Метшина.

За первое полугодие количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 2,5%, а число работающих в этой сфере — на 3%.

Глава города Ильсур Метшин обратил внимание на положительную динамику основных показателей, несмотря на сложности, с которыми столкнулись предприниматели. По его словам, предприятия продолжают приспосабливаться к новым условиям налогообложения, однако финансовая устойчивость микробизнеса снизилась.

Среди главных трудностей для предпринимательского сообщества в 2026 году Шакиров выделил высокую стоимость кредитования и изменения налогового законодательства.

С начала января предельный размер годовой выручки, позволяющий предпринимателям на упрощённой системе налогообложения не платить НДС, уменьшился втрое — до 20 млн рублей. Основную ставку налога на добавленную стоимость повысили до 22%. Кроме того, большинство отраслей лишилось возможности перечислять страховые взносы по льготным тарифам.

Вступившие в силу 1 апреля законодательные поправки позволили сохранить для бизнеса некоторые инструменты поддержки. С начала года соответствующая работа была проведена с 5765 казанскими организациями, получившими статус плательщиков НДС.

Средний месячный заработок сотрудников небольших предприятий прибавил 2% и превысил 60 тысяч рублей. За январь — сентябрь представители малого и среднего бизнеса перечислили в муниципальный бюджет 10 млрд рублей налогов, увеличив прошлогодний показатель на 4%.