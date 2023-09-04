Статистика показала, что за последние 4 года объем строительства из дерева вырос на 31%, сообщает RG.RU. Какие материалы выбрать в зависимости от времени года и что можно построить из дерева сегодня – на эти и другие вопросы ответил Андрей Мезенцев, основатель компании «Арт-Лес».



Андрей Мезенцев, основатель компании «Арт-Лес» и Виктория Козырева, журналист ProKazan

- Андрей, расскажите, какие материалы из дерева можно купить в Казани сегодня?

- Приведу пример на нашей компании. Мы регулярно изучаем потребности клиентов и закупаем то, что необходимо людям. Так, чтобы в «Арт-Лес» мог закупиться и частный клиент, и застройщик, мы организовали большой объем обрезной и строганной доски из хвойных пород. И все в наличии, на складе!

Это позволяет делать доставку быстрой день в день: заявка - отгрузка.

К слову, чаще всего реализуется обрезной пиломатериал 1 и 2 сорта: доска и брус различного сечения. В широком ассортименте представлена строганная продукция: начиная с 20 до 45 сечения (толщина в мм).

И, конечно, погонажные изделия – всевозможные уголки, плинтуса и наличники.

Посмотреть весь ассортимент можно на сайте компании “Арт-Лес”.

- Пиломатериалы используют для строительства домов, бань и заборов. Для каких еще целей их можно использовать?

- Дерево – это универсальный материал, из него можно сделать все, что угодно! Так, помимо стандартных целей, к нам обращаются для обустройства парков, изготовления скамеек или ящиков.

На самом деле, область применения дерева ограничивается лишь вашей фантазией! У нас бывают клиенты, которые закупаются для создания творческих поделок, а бывают и крупные застройщики с оптовыми заказами. Мы работаем так, чтобы каждый смог получить у нас то, что хочет!

- История компания насчитывает уже более 10 лет. Опираясь на предыдущий опыт, расскажите, что помогло вам расти?

- На самом деле, это всегда клиенты. Почти в самом начале, в 2014 году, катализатором стал интересный проект: затрагивающий трендовое на тот момент направление строительства модульных домов. Мы поставляли строганную продукцию застройщику и своими глазами наблюдали как возводится первый, второй, десятый дома…

Если некоторые относятся к бизнесу по продаже пиломатериалов просто как к торговле, то моя команда действительно вдохновлена тем, что мы делаем! Представляете, как приятно быть частью истории таких интересных проектов? Такие клиенты – это точки роста для нашей компании и всех сотрудников.

- Кому-то пиломатериалы могут показаться скучным направлением, но точно не вам. Вы так заворожено рассказываете о своей работе! Так было всегда?

- На самом деле, да. Я вырос в семье предпринимателей и, начиная с подросткового возраста, помогал отцу заниматься заготовкой и продажей пиломатериалов. Видя, как он общается с клиентами, решает их проблемы, помогает, я и сам впитывал все эти знания!



Андрей Мезенцев, основатель компании «Арт-Лес» показал журналисту ProKazan ассортимент продукции на складе

От отца я многое узнал и о самом процессе работы с деревом: я изучал особенности техники распиловки, нюансы заготовки пород древесины и его сезонности.

- Вы упомянули, что у пиломатериалов есть сезонность. Какую древесину покупают в разное время года и когда ее приобретать выгоднее всего?

- Несомненно, у пиломатериалов есть свое время года. Например, лето – это период, когда люди занимаются не только строительством, но и обновлением дачных домов внутри и снаружи, а также строят бани и беседки. В такой сезон выгоднее всего приобретать: блок-хаус, вагонки или строганные доски.

Зима – это самое выгодное время для постройки дома с точки зрения финансов, ведь в этот период спрос на пиломатериалы падает. В зимнее время лучше всего покупать брус из массива хвойных пород, например, сосны или ели. Эти породы дерева хорошо приспособлены к холодным условиям и имеют высокую прочность.



Андрей Мезенцев, основатель компании «Арт-Лес» показал журналисту ProKazan ассортимент продукции на складе

Теперь мы готовимся к осеннему сезону – а это заведение домов под крышу, следовательно, приобретение обрезного материала под данные нужды: лаги, бруски и доски.