Стоматолог, которая вылечила три поколения казанцев: удивительная история Зухры Харисовны Яхиной 

Доверие – это когда бывшие пациенты приводят своих детей на прием к врачу, у которого лечились сами. Именно так поступают пациенты Зухры Харисовны Яхиной, врача стоматолога-ортодонта клиники “ВАЭЛЬ”, кандидата медицинских наук и обладателя почетных грамот министра здравоохранения России и Республики Татарстан. Уже 50 лет Зухра Харисовна лечит жителей Казани. Многие из ее нынешних пациентов – это дети и внуки вылеченных ею людей. Ее по праву можно назвать одним из самых опытных стоматологов-ортодонтов страны.

Зухра Харисовна начала свой профессиональный путь в далеком 1973 году. Тогда в Казани была развита работа по профилактике зубочелюстных аномалий.

В советское время в Казани была организована диспансеризация детей с зубочелюстными аномалиями. Сейчас, к сожалению, этого нет. Поэтому я бы посоветовала будущим родителям еще до рождения ребенка посетить ортодонта. Потому что многие не знают, что кормить ребенка грудью важно не только для иммунитета, но и для правильного формирования прикуса, – говорит Зухра Харисовна. - Это же касается и соски. Ее родители должны использовать только в первый год жизни ребенка. Нужно ли вообще давать соску ребенку, какие дети в ней не нуждаются, можно ли спать ребенку с соской во рту – эти вопросы обязательно нужно заранее обсудить с ортодонтом.

Профессиональное лечение – это профилактика

Более 40 лет Зухра Харисовна преподавала в Казанском Государственном медуниверситете ортодонтию на кафедре стоматологии детского возраста. Большое внимание в своей работе она уделяет профилактике и мерам, которые помогают наиболее экологично решить острую проблему. И советует первый раз привести своего ребенка на осмотр в 3 года. Это тот возраст, когда все молочные зубы уже прорезались.

Ребенку обязательно нужно давать жевательную нагрузку. За счет этого между молочными зубами образуются промежутки, и постоянные зубы прорезываются анатомически верно. Но если этих промежутков нет, потому что ребенок всегда ел каши, пюре и другую не твердую пищу, то постоянным зубам не хватает места для прорезывания, и возникают патологии. Каждый молочный зуб важен для правильного развития. Если один из них удалят раньше, чем он выпадет сам, то зубы начинают смещаться в его сторону, и это опять же влияет на прикус. Поэтому лучше привести своего ребенка в 3 года к ортодонту, чтобы вовремя предпринять меры, – советует Зухра Харисовна.

Врач клиники “ВАЭЛЬ” рекомендует родителям обратить внимание на то, как ребенок разговаривает, и нет ли у него дефектов речи. Укорочение уздечки, даже незначительное, может повлечь за собой смещение нижней челюсти. Консультация у ортодонта поможет вовремя определить и устранить даже небольшое отклонение в длине уздечки.

Врач, который лечит не только брекетами

Я всегда объясняла своим студентам, что ортодонт – это не врач-брекетист. Кроме брекет-системы есть несъемные и съемные техники лечения, которые я применяю даже с 3 и 4-летними пациентами, - рассказывает Зухра Харисовна. - Съемная аппаратура намного сложнее, требует большого опыта, для этого нужна хорошая зуботехническая лаборатория. Несъемная система устанавливается начиная с 12 лет. Но другие врачи редко применяют в практике профессиональный американский метод, который позволяет лечить ребенка с 9-10 лет, когда прорежутся первые постоянные передние и жевательные зубы. Это очень удобно, ведь ребенку не нужно снимать систему, только правильно ухаживать. Минус – это может быть не одноэтапное лечение. Мы не можем спрогнозировать, как прорежутся остальные жевательные зубы. Поэтому лечение, возможно, придется повторить, – говорит Зухра Харисовна.

Как для ребенка, так и для взрослого установка брекет-системы может стать волнительным моментом. Возникает много вопросов о том, как сохранятся зубы под брекетами, могут ли брекеты натирать слизистую рта, как пережить дискомфорт в первые дни после установки.

Под брекет-систему не может попасть ни один микроорганизм. Адгезив, на который клеится брекет, еще и выделяет фтор. Ухаживать за остальной частью зуба – это задача пациента. Современные брекет-системы, приобретенные у сертифицированных поставщиков, не натирают слизистую. Травмировать ее может только дуга, которая вставляется в брекет и может съехать. Но это решается одним приемом у врача или специальным защитным воском, который закрывает выпирающую часть, – рассказывает Зухра Харисовна.

Что касается болевых ощущений, то здесь все зависит от изначального состояния пациента. Первые три дня будут небольшие болевые ощущения. Но сейчас вся процедура формирования здорового прикуса сделана так, чтобы пациент ощущал минимум дискомфорта. Самая физиологичная брекет-система – это пассивная самолигирующаяся. Она имеет три вида брекетов на каждый зуб и врач может подобрать под каждый случай систему индивидуально. Основное преимущество - система не требует постоянной коррекции и менее заметна.

От слов к делу

Устранить зубочелюстные аномалии в любом возрасте – достаточно сложно. Такая работа требует большого опыта специалиста и знаний. Зухра Харисовна Яхина, врач стоматолог-ортодонт клиники “ВАЭЛЬ”, подходит к каждому пациенту с особым вниманием. Для нее важно решить проблему наиболее эффективно. При этом Зухра Харисовна старается не только вылечить, но и предотвратить развитие патологий у пациента. Консультация ортодонта в клинике “ВАЭЛЬ” поможет выявить зубочелюстные аномалии на ранних стадиях и устранить их более легким путем, нежели при глубоком лечении.