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Школьник из Казани открыл этап Чемпионата России по гонкам на выносливость вместе с чемпионом мира

В свои 14 лет Расуль Самигуллин — многообещающи...

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В свои 14 лет Расуль Самигуллин — многообещающий спортсмен, участник онлайн-чемпионатов по симрейсингу; он занимается картингом и два года назад стал чемпионом республики Татарстан в одном из классов соревнования. В выходные Расуль открыл кольцевую гонку REC (Russian Endurance Challenge) в Санкт-Петербурге, сделав первый круг по трассе в новейшем российском суперкаре под управлением профессионального пилота.

Весной во время открытия «Игр Будущего» в Казани Расуль Самигуллин показал лучшее время на гоночном симуляторе стенда G-Drive и G-Energy. Его наградой стала поездка на кольцевую гонку в рамках Garage Fest — фестиваль прошел в эти выходные на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.

Школьник из Казани приехал на гонку вместе с мамой, которая поддерживает его увлечение автоспортом. Началось все с интереса к мотоспорту и мультфильма «Тачки», продолжилось кружком по картингу в Доме культуры, а теперь в квартире Расуля стоит гоночный симулятор, который он регулярно совершенствует на свои карманные деньги. С каждой тренировкой мальчик приближается к мечте: стать гонщиком. Особенно ему интересны кольцевые гонки и дрифт.

Важным событием на фестивале для Расуля стало знакомство с Романом Русиновым — пилотом одной из самых успешных российских команд G-Drive Racing, чемпионом мира в гонках на выносливость. Спортсмен показал мальчику бокс команды, рассказал о гоночном болиде и его технических особенностях. А перед стартом гонки REC Расуль вместе с Романом совершил первый демонстрационный круг по трассе на новейшем спорткаре Rossa, который Русинов создал вместе с командой российских инженеров. «Игора Драйв» — трасса уровня Формулы-1. Для школьника-симрейсера поездка на серьезной гоночной технике стала первой в жизни.

«Было очень круто прокатиться на настоящем гоночном болиде, интересно почувствовать эту скорость, перегрузки на торможении и в поворотах, — рассказывает об этом опыте Расуль Самигуллин. — В виртуальной гонке таких перегрузок нет, зато целый интерфейс перед глазами. А в спорткаре есть только связь с человеком из команды, который говорит о погоде и стратегии на гонке, сам пилот и маленький монитор. И больше ничего».

У молодого киберспортсмена и чемпиона мира по гонкам на выносливость уже есть кое-что общее. Профессиональные гонщики часто используют автосимуляторы для тренировок, а этой весной на «Играх Будущего» Роман Русинов принял участие в первых в мире фиджитал-гонках, где пилоты поочередно совершали заезды на реальном и цифровом треках. Виртуальные трассы до сантиметра повторяют настоящие и даже имитируют ощущение скорости, настройки подвески и погодные условия. Поэтому когда ребята из симрейсинга переходят в автоспорт, у них уже есть серьезная теоретическая и тренировочная база.

14-летний Расуль старается развивать в себе главные качества, какими, по его мнению, должен обладать профессиональный гонщик: «Это внимательность — что бы ни случилось на трассе, пилот должен это заметить и правильно отреагировать. И еще бесстрашие, я думаю. Нужна смелость, чтобы быстро проходить через все открытые места, которые оставляет противник и рассуждать на холодную голову».

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