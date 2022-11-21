Самым интернет-активным городом Татарстана стал Иннополис
Фото предоставлено пресс-службой "МегаФон"
Лидерами по времени в Сети стали жители самого молодого города России. Ежемесячно абоненты в Иннополисе используют в среднем почти 36 Гб мобильных данных — это, к примеру, вес 18 фильмов в разрешении для смартфона. Эта цифра на 60% выше средней для городов региона, сообщают специалисты по big data МегаФона.
Как показывает обезличенная аналитика оператора, столица республики занимает лишь четвертую строчку рейтинга по использованию интернета на человека. К ноябрю топ-5 по объемам трафика выглядит следующим образом:
- Иннополис — 35,7 Гб в среднем на пользователя;
- Мамадыш — 28 Гб;
- Нижнекамск — 26,6 Гб;
- Казань — 25,6 Гб;
- Альметьевск — 25 Гб.
Для сравнения обычно горожане в Татарстане прокачивают по 22 Гб. В прошлом году показатель был ниже на 18% и составлял 19 Гб. Рейтинг выглядел похоже, однако вторую позицию занимала Казань, а третью — Агрыз.
А вот «пятерка» по количеству телефонных звонков кардинально отличается. Здесь в 2022 году впереди Нурлат, Болгар, Буинск, Тетюши и Чистополь. Если большинство жителей городов проговаривают в месяц 5 часов 8 минут, то общительные жители Нурлата — 9 часов 9 минут.
«Мы улучшаем телеком-инфраструктуру городов, чтобы скорость при растущем трафике оставалась на высоте. Для усиления сети с начала года запустили новые телеком-объекты в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах, Бугульме, Нурлате, Буинске и Болгаре. Они обеспечивают оптимальное качество покрытия и снижают время загрузки файлов», — отметил директор МегаФона в Татарстане Дмитрий Кузнецов.