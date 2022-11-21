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Самым интернет-активным городом Татарстана стал Иннополис

Самым интернет-активным городом Татарстана стал Иннополис

Фото предоставлено пресс-службой "МегаФон"

Лидерами по времени в Сети стали жители самого молодого города России. Ежемесячно абоненты в Иннополисе используют в среднем почти 36 Гб мобильных данных — это, к примеру, вес 18 фильмов в разрешении для смартфона. Эта цифра на 60% выше средней для городов региона, сообщают специалисты по big data МегаФона.

Как показывает обезличенная аналитика оператора, столица республики занимает лишь четвертую строчку рейтинга по использованию интернета на человека. К ноябрю топ-5 по объемам трафика выглядит следующим образом:

  1. Иннополис — 35,7 Гб в среднем на пользователя;
  2. Мамадыш — 28 Гб;
  3. Нижнекамск — 26,6 Гб;
  4. Казань — 25,6 Гб;
  5. Альметьевск — 25 Гб.

Для сравнения обычно горожане в Татарстане прокачивают по 22 Гб. В прошлом году показатель был ниже на 18% и составлял 19 Гб. Рейтинг выглядел похоже, однако вторую позицию занимала Казань, а третью — Агрыз.

А вот «пятерка» по количеству телефонных звонков кардинально отличается. Здесь в 2022 году впереди Нурлат, Болгар, Буинск, Тетюши и Чистополь. Если большинство жителей городов проговаривают в месяц 5 часов 8 минут, то общительные жители Нурлата — 9 часов 9 минут.

«Мы улучшаем телеком-инфраструктуру городов, чтобы скорость при растущем трафике оставалась на высоте. Для усиления сети с начала года запустили новые телеком-объекты в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах, Бугульме, Нурлате, Буинске и Болгаре. Они обеспечивают оптимальное качество покрытия и снижают время загрузки файлов», — отметил директор МегаФона в Татарстане Дмитрий Кузнецов.

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