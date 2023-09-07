Выходцы 1996 года еще помнят, как они играли в компьютерные игры в маленьких каморках, оснащенных габаритными компьютерами с зеленым экраном и залипающей клавиатурой. Тогда, во времена дефицита, грех было жаловаться. Но сегодня все изменилось: современные геймеры наслаждаются просторными залами, оснащенными передовыми компьютерами, где они могут полностью погрузиться в игровую атмосферу и даже стать победителями киберспортивных соревнований.

В рамках рубрики «Редакция рекомендует» ProKazan рассказывает о локациях, где стоит побывать хотя бы раз! В этот раз наш фокус нацелился на геймерские клубы «Sky Game» по адресам Волгоградская 18 и Академика Глушко 41а

Разделенные зоны компьютерных залов

Всего в каждом клубе по два VIP-зала и одному общему, где подключены мощные игровые компьютеры, неоновое освещение и стоят широкие игровые столы и удобные кожаные кресла с регулирующейся спинкой. В общем зале можно отлично провести время за игрой и обсудить с друзьями игровую стратегию. Для празднования дня рождения большой компанией лучше всего подойдет VIP-зона, где вы сможете отметить торжество отдельно от остальных или же просто отключиться от повседневных забот и порелаксировать за компьютером.

Более того, вам не надо забирать с собой остатки еды, администраторы внимательно следят за чистотой и порядком игровых залов!

Мощные компьютеры

Посетитель компютерного клуба "Sky Game" в процессе игры

Что самое главное в геймерских клубах? Конечно же игровые компьютеры!

Мы собрали для вас список самых важных характеристик, которые вы встретите в «Sky Game»:

- Оперативная память: 16ГБ в VIP и общем зале – позволяет запускать в фоновом режиме самые тяжеловесные игры.

- Игровой процессор: Intel Core i5-9400 – лучший в среднем сегменте.

- Видеокарта: общий зал - GTX 1660 SUPER – работает на 100%, VIP-зал – RTX 2060 – работает на 150%

- Мониторы: VIP-зал и стандарт – 27 дюймов – позволят полностью погрузиться в игровой процесс.

- Механические клавиатуры: клавиши срабатывают даже при неполном нажатии, что важно для игры.

Возможность скачать требовательные игры по запросу

Если вас не интересуют популярные игры, то вы с легкостью сможете скачать другую!

В компьютерном клубе каждый посетитель может обратиться к администраторам и узнать о других доступных играх, которые есть на площадке «Steam». Работники клуба с радостью поделятся своими рекомендациями и помогут быстро загрузить даже самую тяжеловесную игру!

Выгодные пакеты и розыгрыши

Утренние, дневные и вечерние пакеты доступны с 8:00 до 21:00. Тарифы: на 5 и 3 часа. Например, за три часа посетитель заплатит в обычном зале 180 рублей, а в VIP-зале 210 рублей. Это еще и выгодно: в других стандартных залах час посещения стоит 100 рублей, а в «Sky Game» - это цена за лучший зал.

Приятный бонус: в Sky Game проходит лотерея «Админ, крути барабан»! Все просто: закидываете на карту клуба от 500 рублей и у стойки администратора участвуете в беспроигрышной лотерее: достаете счастливый билет на бесплатные часы. Подробнее о пакетах и акциях можете узнать в Telegram-канале клуба.

Чемпионат по киберспорту!

Посетители компютерного клуба "Sky Game" в процессе игры

С 29 июля в стенах киберпространства Sky Game проводится турнир по играм «CS:GO» и «Dota 2». Мероприятия будут проходить еженедельно: у клиентов есть шанс выиграть приз в виде бонусов на игровой баланс, а в скором времени можно будет получить и фирменный мерч. Приходите в компьютерный клуб «Sky Game», чтобы принять участие в турнире и поболеть за своих друзей!

Кстати, «Sky Game» будет рад не только новым посетителям, но и сотрудникам со свежими взглядами на игровой мир!

Присоединяйся к профессиональной команде «Sky Game» чтобы соревноваться, совершенствовать свои навыки или просто весело провести время!