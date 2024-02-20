Профессиональная чистка: ключ к здоровью зубов и организма

Гигиена полости рта неразрывно связана с поддержанием здоровья всего организма, начиная с пищеварения и заканчивая профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Ежедневные самостоятельные гигиенические процедуры, такие как чистка зубов щеткой и использование зубной нити, являются важной основой, но они не могут полностью устранить налет и зубной камень, которые скапливаются на зубах и в межзубных промежутках. Корреспондент портала ProKazan встретился с врачом стоматологической клиники «Ваэль», чтобы узнать о правилах поддержания здоровья зубов и десен.

Регулярная чистка дарит здоровье зубам

Каждый, кто посещал стоматологический кабинет знает, что лечить запущенный случай всегда дорого и зачастую неприятно. Именно поэтому сегодняшняя медицина идёт к тому, чтобы больше внимания уделять профилактике. Важно обучать детей с самых ранних лет ухаживать за зубами и соблюдать гигиену. Ни для кого не секрет, что в странах, где люди часто пользуются зубной щеткой – крайне низкий уровень стоматологических заболеваний.

– Детей просвещают с самого раннего возраста о правилах ухода за зубами. Уже сейчас растет поколение, которое знает, как следить за полостью рта. Благодаря тому, что люди приучаются к качественной и регулярной гигиене, снижается индекс кариозности, то есть зубы меньше разрушаются и реже требуют лечения, – рассказал стоматолог клиники «Ваэль» Альберт Задыкян.

Профилактика вместо лечения

Одна из важнейших процедур для здоровой улыбки – это профессиональная гигиена. Современные технологии и методики делают такие профилактические процедуры абсолютно безболезненными и безопасными, а разумные цены делают их доступными для всех желающих.

Специалисты отмечают, что не стоит бояться или пренебрегать профессиональной гигиеной полости рта. Это несложная процедура, которая приносит огромную пользу здоровью зубов, десен и всего организма. Регулярные визиты к стоматологу на профессиональную чистку зубов позволяют сохранить красивую и здоровую улыбку на долгие годы.

– Мы стремимся к профилактике заболеваний. Из-за того, что пациент плохо чистит зубы появляются проблемы, которые по нарастающей ухудшаются. Это все идет от изначально плохой гигиены. В редких случаях бывают проблемы с зубами из-за каких-то ударов, но подавляющее большинство – это плохой уход за полостью рта, – отметил Альберт Задыкян.

«Даже молочные зубы необходимо лечить»

Наше здоровье формируется с самого рождения. Все знают, что необходимо поддерживать иммунитет ребенка, регулярно следить за его состоянием и вовремя ставить прививки. Однако бытует миф, что молочные зубы – это временная история, которая не требует особого внимания и ухода. Многие даже не лечат запущенные случая кариеса молочных зубов, думая, что вырастут коренные и уже за ними уход необходим. Но именно здоровье молочных зубов закладывает основу для будущих постоянных. Об этом важно знать каждому родителю.

– Начнем с того, что все закладывается с детства. Регулярная чистка – это обычная привычка, которую должны привить родители либо стоматологи, к которым водят малышей. Даже молочные зубки чистить и лечить необходимо, так как это влияет на зачатки постоянных зубов. Как мы будем ухаживать за молочными зубами влияет на то, какими вырастут постоянные, – пояснил Альберт Задыкян.

Особо важным периодом для здоровья полости рта является формирование прикуса, когда выпадают молочные и активно растут постоянные зубы. Необходимо тщательно следить за гигиеной и вооружаться щеткой с пастой минимум дважды в день – утром и вечером.

– Этот период требует особой внимательности к зубам, потому что идет активный рост, а подростки начинают есть вредные чипсы и булочки, пить сладкие газировки, что разрушает коренные зубы уже на этапе созревания. Минимум два раза в день нужно чистить зубы. До или после завтрака – лучше после. Также некоторые годами используют одну щетку, хотя 2-3 месяца – это максимальный срок годности. Периодически необходимо менять зубную щетку, – рекомендовал стоматолог клиники «Ваэль».

Как проходит профессиональная чистка зубов

Как мы уже отметили ранее – профилактика является залогом здоровья полости рта. В зависимости от скорости скапливания налета у пациента, назначается определенная периодичность посещения профессиональной гигиены. Обычно стоматологи рекомендуют делать эту процедуру каждые полгода, в особых случаях – раз в 3 месяца.

Комплексная гигиена полости рта в стоматологии состоит из нескольких этапов. Первый – это визуальный осмотр на кресле. Врач окрашивает зубы специальным раствором и показывает зоны, где много налета. Это показывает, где человек чистит хуже, а где лучше. Далее поэтапно проводится чистка. Сначала ультразвуком специалисты убирают твердые отложения, зубные камни. Затем, при помощи пескоструйного аппарата, убирается пигмент, который осел за это время на зубах. Далее зубы полируют специальной пастой и зубной щеткой на минимальных скоростях. Если межзубные промежутки слишком плотно расположены, то они очищаются специальными штрипсами. Последний этап – капа с фторгелем. Она наносится на обе челюсти и аккуратно распределяется по зубам. В течение 2-5 минут пациент находится в этой капе.

– Отмечу, что нежелательно глотать слюну во время процедуры. После чистки в течение 2 часов нельзя есть и пить, чтобы дать зубам восстановиться и не позволить красящим пигментам затемнить результат чистки. В период между чистками важно соблюдать качественную гигиену дома – чистить зубы, уделяя особое внимание тем местам, где на приеме выявился наиболее сильный налет. Также в ходе профгигиены выявляются чувствительные зоны. Мы рекомендуем пациенту на пару дней воздержаться от холодной, горячей и кислой пищи, потому что зубы временно ослабевают после глубокой чистки. Также важно знать, что могут немного кровить десна. Это является нормой и может происходить по нескольким причинам. Временная чувствительность и кровоточивость говорит либо о том, что во время чистки была задета десна, либо у пациента тонкие стенки сосудов. В таких случаях назначаются дополнительно витамины, – дал рекомендации Альберт Задыкян.

В семейной стоматологии «ВаЭль» представлен весь спектр стоматологических услуг, от профессиональной гигиены полости рта до сложнейших операций. Клиника оснащена передовыми технологиями и помогает выполнять все процедуры быстро и без боли. Проконсультироваться у экспертов или записаться на прием можно на сайте vaelstom.ru или по номеру телефона: +7 (987) 225-50-03