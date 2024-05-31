Продаем вторичку и покупаем квартиру в новостройке: рассказываем об условиях трейд-ин в Казани

Продуманные планировки, удобные колясочные, современный дизайн подъездов, видеонаблюдение и “умный” домофон – всё то, что привлекает в новых комфортабельных домах. Даже жилье, построенное более десяти лет назад, уже не может предложить такие удобства и инновации. Именно поэтому покупка квартиры в новом доме – это обоснованное желание для многих людей, проживающих во вторичке.

Если Вы мечтаете о переезде, то нужно продумать процесс продажи текущей квартиры. Сегодня, чтобы найти покупателя на вторичном рынке, нужно потратить много времени и сил, а выгодные предложения на квартиры в новостройке ограничены.

Конечно, все эти проблемы можно снять, обратившись к крупному застройщику, у которого действуют программы по трейд-ин.

Если у Вас все-таки остается желание пройти этот “тревожный” путь самостоятельно, то подсказываем этапы и основные нюансы.

Составляем объявление

Первое и самое важное – честно и максимально достоверно представить все преимущества квартиры в объявлении. Фотографии и описание играют ключевую роль в привлечении потенциальных покупателей. Лучше, если это будет профессиональная фотосъемка, которая отразит все преимущества Вашего жилья. В объявлении не стоит скрывать недостатки, потенциальные покупатели в любом случае увидят их при осмотре.

Ленар Гильмутдинов, руководитель направления первичного рынка в АН “Альтера”: Качественные фотографии объекта – это очень важно. Сейчас в своей работе мы используем не только фотоматериалы, но и видеообзоры, чтобы привлечь покупателей. Это повышает шанс продать квартиру быстрее.

Указываем справедливую цену

Важным моментом при продаже квартиры является установление адекватной цены. Сегодняшний рынок недвижимости достаточно инертный, и для быстрой продажи скорее всего потребуется дисконт.

Для определения желаемой цены, необходимо изучить рынок, провести анализ стоимости аналогичных квартир и учесть множество факторов, связанных с расположением, состоянием квартиры и классом жилья в целом.

Необходимо быть готовыми к тому, что процесс продажи может занять время, особенно, если цена некорректно определена. Никто не хочет платить больше, если стоимость квартиры выше аналогичных предложений. Сильное занижение цены также может отпугнуть покупателя, потому что в его понимании такой шаг со стороны продавца может быть вызван серьезными дефектами недвижимости. И если у Вас не хватает опыта и знаний в данной области, то все же лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Ленар Гильмутдинов, руководитель направления первичного рынка в АН “Альтера”: Успешная продажа в понимании профессионала – это быстро и по рыночной цене. Конечно, Вы можете определить стоимость самостоятельно, если разбираетесь в рынке. Но в любом случае специалист по недвижимости перед тем, как выложить объявление своего клиента, будет делать многофакторный анализ рынка и установит максимально выгодную для Вас цену.

Трейд-ин от застройщика

Один из способов продажи квартиры – трейд-ин от застройщика. Большинство людей представляют себе, что они приобретают новое жильё, отдавая старую квартиру и доплачивая разницу в цене. В целом, всё так и происходит, когда Вы покупаете автомобиль по такой программе. Но застройщик не выкупает Вашу недвижимость, а берёт на себя всю сложную работу по продаже старой квартиры, обеспечивая прозрачность и безопасность всего процесса сделки.

Трейд-ин от застройщика “Ак Барс Дом” проводится только с согласованием стоимости продажи квартиры с собственником. При этом новая квартира в новостройке, которая понравилась Вам, бронируется за клиентом на определённый договором срок. Вы сможете быть уверены, что эту квартиру не купит никто другой. Что немаловажно, во время поиска покупателя на вторичку, Вы сможете продолжить жить в своей предыдущей квартире.

Деньги от продажи своей вторички Вы можете внести в качестве первоначального взноса по ипотеке либо использовать для погашения рассрочки, а также вложить недостающую сумму для полного расчёта за новое жильё.

Специалисты компании подготовят все необходимые документы для продажи вторичного жилья и покупки нового, и помогут оформить сделку, соблюдая договорённости и правовые нормы.

Трейд-ин – это классный инструмент, которым нужно умело воспользоваться, чтобы получить максимальную выгоду от современных возможностей рынка недвижимости.