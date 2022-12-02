Представители АО «Транснефть – Прикамье» приняли участие в студенческой ярмарке вакансий в г. Уфе

Представители АО «Транснефть – Прикамье» провели ряд встреч и мероприятий в рамках ярмарки вакансий, состоявшейся в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) в г. Уфе. В мероприятии приняли участие выпускники и студенты старших курсов, представители кадровых служб более 90 региональных, российских и международных компаний.

Ярмарка вакансий стала эффективной площадкой для общения студентов с потенциальным работодателем – представителем одной из ведущих отраслей страны. Молодые люди получили уникальную возможность напрямую задать вопросы о кадровой и социальной политике трубопроводного предприятия, а также условиях прохождения на нем производственной и преддипломных практик.

Выпускники УГНТУ прошли собеседование на предмет трудоустройств, отдельная встреча была посвящена общению со студентами, обучающимися на контрактной основе. Вопросы, связанные с организацией их обучения, обсуждались на рабочем совещании в деканате факультета трубопроводного транспорта.

АО «Транснефть – Прикамье» сотрудничает с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом с 2009 года. На сегодняшний день по направлению от предприятия в УГНТУ обучаются 36 студентов, которые регулярно проходят практику на объектах акционерного общества.

Ежегодное участие в ярмарке вакансий УГНТУ является неотъемлемой частью системной работы предприятия в области профессиональной ориентации и формирования кадрового резерва.