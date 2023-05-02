Международные выставки являются одним из самых эффективных способов продвижения бизнеса и привлечения новых клиентов. Это мероприятие, на котором компании могут продемонстрировать свои продукты и услуги, установить новые деловые контакты, узнать о новых тенденциях и инновациях в своей отрасли.

Также выставки для производителей и поставщиков конкурентоспособных товаров — это способ увеличить продажи за счёт выхода на новые иностранные рынки и возможность заключить экспортные контракты с потенциальными зарубежными покупателями.

Специально для субъектов МСП Татарстана Центр поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства РТ предлагает бесплатную комплексную услугу по организации участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Предприниматели могут стать участниками международных выставок на коллективном или на индивидуальном стенде за рубежом и в Российской Федерации. Предоставляя услугу, Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан гарантирует аренду площадки и дополнительного оборудования, застройку стенда и оплату регистрационных взносов.

Есть также ряд услуг, которые можно получить в случае, если выставка проходит за рубежом:

На время проведения выставки участникам предоставляется трансфер от аэропорта до отеля, от отеля до места, где проходит мероприятие, и обратно.

Для качественной презентации своих товаров и услуг с представителями бизнеса на выставочном стенде будут работать переводчики, в том числе для перевода на иностранный язык текста коммерческого предложения.

Осуществляется бесплатная доставка выставочных образцов и дополнительного оборудования субъектов МСП.

Торговые представители РФ и РТ в стране проведения выставки помогут в организации адресных встреч участников с возможными партнёрами.

В целом, участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях может стать ключевым фактором успеха для компаний. Более того, в течение нескольких дней на ярмарках собираются лидеры отрасли и политические представители разных стран. Это позволяет презентовать спектр услуг на широкий круг заинтересованных лиц, поэтому выставки — эффективный механизм для поиска новых партнёров и выхода на зарубежные рынки.

На практике доказано, что около 80% посетителей выставок влияют на принятие решений о закупках, и примерно столько же заинтересованы в новых технологиях или продуктах. А количество посетителей, которые вправе решать вопросы о закупках и считают выставки основным источником снабжения, составляет до 90%.

Комплексная услуга от Фонда поддержки предпринимательства — отличный шанс для продвижения вашего бизнеса! Чтобы не упустить возможность представить свои услуги на международных выставках, нужно оставить заявку на получение услуги. Сделать это можно на цифровой платформе МСП.РФ

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