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Почти половина опрошенных казанцев выбирают удаленный формат работы – исследование билайн

Почти половина опрошенных казанцев выбирают удаленный формат работы – исследование билайн

Фото предоставлено пресс-службой ПАО "ВымпелКом"

Тренд на «удаленку» не сбавляет обороты: порядка 48% респондентов в Казани либо уже работают в дистанционном формате, либо хотят перейти на этот режим, если появится возможность. При этом 41% желающих работать удаленно уверены, что станут продуктивнее, работая из дома. Такими результатами поделился оператор билайн, проанализировав предпочтения своих абонентов с помощью сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы»*.

Интересно, что география «удаленщиков» достаточно сильно разнится. Так, по данным исследования, самый высокий показатель среди респондентов, уже работающих дистанционно, зафиксирован в Москве – 22%, а самый низкий – во Владивостоке, где удаленно работают только 7% опрошенных. В Казани же эта доля составила 19%.

В то же время 46% опрошенных казанцев признались, что частично решают рабочие вопросы дистанционно, несмотря на то, что «удаленки» у них нет. Примечательно, что поведение женщин и мужчин в этом отношении различаются. Женщинам, в отличие от мужчин, чаще приходится работать за пределами офиса (49% против 43% соответственно), в то время как мужчины, наоборот, предпочитают вести все рабочие процессы только в офисе (45% против 39% соответственно). Отмечается, что данный тренд характерен именно для Казани: в других городах, где было проведено исследование, ситуация – противоположна: женщины меньше мужчин работают вне офиса.

Среди главных преимуществ «удаленки» респонденты, поддерживающие этот формат, чаще всего отмечают: возможность работать из любого места, совмещая деловые и личные вопросы; экономию времени и денег на проезд; гибкий\индивидуальный график работы. При этом, отсутствие дресс-кода или возможность питаться дома не оказались столь привлекательными: эти параметры выбрали только около 23% участников опроса.

Первенствующим условием для комфортной удаленной работы опрошенные называют надежный мобильный и проводной интернет – этот фактор важен для 60%. Между тем, согласно полученным результатам, для 54% абонентов билайна в Казани, прошедших опрос, скоростей мобильного интернета оператора хватает для работы.

Чаще всего респонденты используют мобильный интернет для общения с коллегами в мессенджерах, переписки в корпоративной почте, отправки/загрузки объемных файлов и просмотра рабочих видеоматериалов.

Что касается традиционного «офисного режима», то его в Казани выбирают 52% опрошенных. Наиболее частой причиной неприятия «удаленки» респонденты называют отсутствие личного общения с коллегами (40%).

Стоит отметить, что сам билайн практикует режим дистанционной работы больше 6 лет. Проект удаленной работы BeеFREE**был запущен для сотрудников компании еще в 2016 году.

*Исследование было проведено в 10 российских городах – Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Воронеж, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Ярославль. Общее количество респондентов – 1 000 человек, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 25 лет. Сервис «Мобильные опросы» 12+

**Бифри

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В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

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