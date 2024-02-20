Акушер-гинеколог рассказала, как вернуть молодость интимным зонам и улучшить качество жизни без таблеток

Медицинский центр «Формула здоровья» отличается большим спектром оказываемых услуг.Сегодня мы расскажем об особо деликатной теме – эстетической гинекологии. В «Формуле здоровья» вы сможете получить качественную помощь по основным урогинекологическим заболеваниям, а также позаботиться о поддержании вашего интимного здоровья, сделать безоперационную интимную пластику. Одним из новейших методов не инвазивной терапии урогинекологических заболеваний - является инновационный, многофункциональный радиочастотный аппарат EVA (Италия).

Корреспондент портала ProKazan взяла интервью у главного врача, акушер–гинеколога высшей категории, кандидата медицинских наук Шишокиной Ирины Михайловны.

— Женщины какого возраста обращаются к вам?

— Основная категория наших пациентов – женщины в возрасте от 30 до 50 лет, однако бывают пациентки значительно моложе или, наоборот, более старшего возраста. К нам приходят с проблемами и в 18 и старше 70 лет.

— Какие новейшие технологии вы применяете в направлении эстетической гинекологии?

— Плазмотерапия* —современный метод лечения собственной тканью. Сейчас это приветствуется в связи с частыми аллергическими реакциями на различные лекарственные препараты. Многие женщины вообще стараются избегать применения синтетических лекарственных средств, поэтому аутоплазменная терапия им очень подходит. *Это естественный и безопасный метод стимуляции регенерации тканей для нормализации микрофлоры, общего оздоровления органов малого таза, лечения воспалительных заболеваний, послеродовых и послеоперационных изменений, а также проявлений климакса.

— В каких случаях обращаться за данной процедурой?

— Плазмотерапия очень эффективный метод лечения, который помогает многим. Он применяется в любом возрасте с целью устранения интимных проблем таких как: стрессовое недержание мочи, опущение стенок влагалища, снижение либидо, а так же с целью коррекции формы и объема малых и больших половых губ. Аутоплазменная терапия также эффективна с целью лечения лейкоплакии вульвы.

— Что такое лейкоплакия?

— Это дистрофическое заболевание, которым все чаще страдают не только взрослые женщины, но и молодые девушки. В основе лежит вирусная инфекция, снижение иммунитета, хронические воспалительные процессы, а так же стрессовые ситуации. Ткани вульвы теряют свою упругость, эластичность, объем, становятся более сухими, легкоранимыми. Не всегда лекарственное средство оказывает ожидаемый эффект. А в сочетании с плазмотерапией или квадриполярной радиочастотой с помощью итальянского аппарата Eva лечение становится более эффективным.

— Расскажите подробнее, что такое аппарат Eva?

— Аппарат Eva – это Динамическая Квадриполярная Радиочастота, которая позволяет лечить многие заболевания вульвы и влагалища безопасным, комфортным и безболезненным путем. Эта одна из немногих не инвазивных методик, позволяющая выполнить лечебную манипуляцию за 15-25 минут. Эта уникальная возможность терапии многочисленных заболеваний без хирургического вмешательства, эффективна и безопасна. Процедура не требует обезболивания т.к., является не только безопасной, но и приятной для женщины. Изначально аппарат создавался для реабилитации женщин в послеродовом периоде, потому что после родов каждая женщина должна обязательно пройти процесс восстановления. Влагалище, мышцы тазового дня, промежность несут большую нагрузку во время беременности и в процессе родов, а возвращение к исходным позициям происходит довольно медленно. Часто молодая мамочка страдает от ощущения широкого влагалища, снижения либидо, боли во время интимной близости, недержания мочи при напряжении. Любая женщина хочет быть желанной, любимой, нравиться самой себе, быть активной и в этом ей очень поможет курс послеродовой реабилитации на аппарате Eva.

Показания к процедуре

· синдром вагинальной релаксации (синдром широкого влагалища);

· атрофические процессы вульвы и/или влагалища;

· недержание мочи стрессовой этиологии;

· сексуальные дисфункции, включая снижение чувствительности;

· сухость, жжение или зуд во влагалище;

· боль во время половой близости;

· хронический цистит или вагинит;

· генитоуринарный менопаузальный синдром;

· возрастные изменения вульвы.

Среди противопоказаний: беременность, острые воспалительные заболевания или дерматозы урогенитального тракта, онкологические образования в области малого таз.

Аппарат EVA - уникальная возможность терапии многочисленных заболеваний без хирургического вмешательства, эффективно и безопасно.

ВК: https://vk.com/formulazd