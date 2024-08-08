Место для уютных разговоров: где можно позавтракать и выпить кофе с друзьями или семьей

В Казани есть место, где вы можете не только выпить кофе и позавтракать, но и насладиться домашним теплом. Хотите узнать, где можно оторваться от городской суеты и посидеть в тихом уютном месте? Редакция ProKazan побывала в кофейне «Цивилизация» и узнала, почему это место так ценится любителями вкусных завтраков и домашней атмосферы.

Завтраки для души и тела каждый день и аромат домашнего тепла

Создать атмосферу уюта – это не только поставить живой яркий цветок на подоконник. В кофейне «Цивилизация» нет шумных очередей, столиков “по времени”, потораплиающих официантов. Но это место все равно пользуется спросом у тех, кто ценит свое время. Почему так происходит?

Все дело в кофе. И не только. Тот, кто живет в графике, ценит каждую минуту. И если эта минута была проведена в «Цивилизации», то это время тишины, спокойствия и заряда энергией на весь день. Позавтракать без спешки пшенной кашей с тыквой (вы удивитесь – но она здесь буквально нарасхват!), попробовать свежий десерт, который каждое утро готовит кондитер кофейни, побыть наедине со своими мыслями… Никакой суеты.

Кроме безумно вкусных питательных каш здесь подается английский завтрак, который часто заказывают мужчины за его сбалансированный состав, и завтрак по-королевски, пользующийся спросом у изысканных дам. Фаворит среди десертов — морковный трайфл, который зимой готовят в виде большого торта, а летом — подают в порционных стаканчиках. Такой подход позволяет учитывать сезонность продуктов. Например, к десертам в летнее время добавляются местные ягоды или фрукты.

Цивилизация — это труд всей семьи

“Мы с мужем и детьми любим историю, и каждый раз, когда посещаем новый город, обязательно идем в музей, чтобы больше узнать об истоках города или страны. Поэтому и свою кофейню мы создавали так, чтобы она стала частью истории нашей семьи. Название придумал муж. Если исходить из истоков кофе, то он зародился на Востоке. Он вряд ли был похож на тот напиток, который мы пьем сейчас. С тех пор многое изменилось, и современный кофе можно назвать символом цивилизации. И в эту кофейню мы вложили все тепло нашей семьи, и хотим, чтобы оно передавалось из поколения в поколение,” — делится Зайнутдинова Снежана Ивановна, основатель и совладелец кофейни «Цивилизация».

Это семейный бизнес, который берет начало еще в 2009 году. Владельцы кофейни начали заниматься сельским хозяйством, доставляя свою продукцию не только по России, но и за рубежом. Идея места, где блюда состоят из натуральных продуктов, подается кофе высокого качества, а вокруг атмосфера домашнего уюта и тепла, воплотилась в кофейню. Кстати, идеи для новых блюд, десертов и сочетаний берутся прямо из одной из арабских стран. Старшая дочь Снежаны Ивановны занимается продвижением кофейни и дает рекомендации, как сделать так, чтобы каждый посетитель мог насладиться кофе, который ничем не отличается от того, что подают на Востоке.

Отдельного внимания заслуживает отношение к гостям. В заведении нет бронирования столиков, что позволяет посетителям чувствовать себя комфортно и не спешить. Прямо как дома.

"Мне бы хотелось, чтобы каждый, кто приходит к нам, чувствовал себя уютно и получал положительные эмоции. Заведение создано для того, чтобы дарить радость и тепло своим гостям", – говорит Снежана Ивановна.

Кофейня семейных ценностей

Кофейня «Цивилизация» – это пример того, как можно успешно сочетать бизнес и семейные ценности. Уютная атмосфера, вкусные блюда и внимательное отношение к гостям делают это место по-настоящему уникальным. Главная цель, которую поставили себе владельцы заведения, это создать место, откуда посетители будут уходить зарядившись положительными эмоциями на весь день. Вы можете ощутить это, насладившись блюдами или свежим кофе, приготовленных с теплом. Обязательно получите свою порцию!