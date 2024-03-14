Куда слетать на отдых в апреле 2024: лучшие страны для отдыха

Апрель – чудесное время для отдыха. В воздухе уже чувствуется запах весны, а вместе с природой просыпается тяга к путешествиям. Рассказываем, в какие страны можно отправиться за пляжным отдыхом в апреле 2024 на море, чтобы ощутить тепло солнца и недорого развлечься.

Страны для недорого отдыха на море

Если выпадает отпуск в середине весны или просто возникло желание отдохнуть, стоит отправиться на море. Выделим 4 страны, где лучше всего отдохнуть в апреле 2024 на море за границей, чтобы было недорого и можно купаться.

Турция

В апреле держится период межсезонья, но погода в Турции вполне летняя – днем стабильные 24 °C. Это отличная возможность отдохнуть в хороших отелях с системой «всё включено» и подогревом бассейна – стоимость будет ниже, чем в мае и летом.

Если решились отдохнуть в Турции в апреле, можно застать начало пляжного сезона: температура поднимается до 26-28 °C, а море достигает 21-23 °C. При этом толпы туристов еще не наблюдаются, из-за чего на пляже много свободных мест и можно без особых очередей посещать достопримечательности.

Для пляжного отдыха выбирают Анталию, если же хочется поближе познакомиться с культурой Турции – отправляйтесь в Стамбул.

Египет

Апрельская погода в Египте переменчива – до 15-ых чисел периодически наблюдаются песчаные бури, но с середины месяца наступает идеальная погода: ветра уходят, дневная температура составляет от 24 до 28 °C и можно начинать загорать. Если же решились слетать в Египет в первой половине апреля, рекомендовано выбирать защищенные от ветра бухты и брать на вечер теплую одежду – ночью погода нередко опускается до 15 °C.

Пока в Египте не наступила жара, стоит отправиться на экскурсию по местным достопримечательностям: пирамиды Гизы и Сфинкс, Абу-Симбел, Мечеть Эль-Мустафа и множество других мест. Большая часть экскурсий проводится из Хургады, для пляжного и отельного отдыха стоит выбрать Шарм-Эль-Шейх и Макади-Бей.

ОАЭ

Арабские Эмираты подходят для активного отдыха – здесь хватает развлечений для детей и взрослых, а сезон длится круглогодично. Для пляжного отдыха погода комфортная – воздух прогревается свыше 30 °C, вода – до 25 °C.

Стоит обратить внимание на отдых в ОАЭ в период Рамадана, который продлится до 9 апреля – это прекрасная возможность познакомиться с местной культурой и традициями. На время праздника во многих городах проводят выставки и фестивали, а магазины устраивают акции. Парки развлечений работают по обычному графику, но местные жители туда не приезжают, поэтому очереди минимальны.

Активным туристам стоит рассмотреть Дубай и Абу-Даби, которые привлекают большим числом достопримечательностей и развлечений. Город, куда можно недорого поехать отдыхать в апреле на море во время отпуска для релакса на пляже – Шарджа.

Таиланд

Апрель в Таиланде – последний месяц сухого сезона, который подходит для пляжного отдыха и посещения достопримечательности. Если отправитесь в регионы, где жарко и температура поднимается до 40 °C, на экскурсии отправляться нежелательно.

В этом году спрос на Таиланд гораздо выше из-за трехнедельного празднования тайского Нового года – Сонгкрана. Вместо классических трех дней Королевство будет целый месяц отмечать Новый год, праздничные мероприятия пройдут во всех 77 провинциях Таиланда.

Самые востребованные курорты среди россиян – Самуи, Пхукет, Паттайя и Бангкок. В этих городах обустроенные пляжи, масса развлечений и бурная активная жизнь.

Куда поехать за бюджетным отдыхом

Набраться впечатлений и классно отдохнуть можно даже не выезжая из России. Цены на внутренние туры в апреле вполне демократичные: сезон еще не начался, поэтому отели в разы снижают стоимость проживания.

Во многих городах России в апреле столбик термометра не поднимается выше 15-18 °C – погреться на солнце не выйдет. На апрельские праздники можно организовать короткую поездку в Сочи, Казань, Санкт-Петербург и Калининград.

Если полететь в апреле в Сочи, можно застать комфортную весеннюю погоду со свежим воздухом. Кроме того, весной не только отдыхают на побережье, но и отправляются в горы, чтобы посмотреть на «визитные карточки» Краснодарского края и насладиться красотой местной природы.