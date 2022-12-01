Казанские видеохудожники представят световое шоу на Дворцовой площади

Tele2, российский оператор мобильной связи, проведет прямую трансляцию видеомэппинга в рамках общероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА». Заключительный этап пройдет 3 и 4 декабря на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. В числе 10 финалистов - концепт-студия Formate из Казани. Татарстанцы могут посмотреть визуальное представление в прямом эфире и помочь землякам одержать победу.

Оператор поддерживает интерес аудитории к искусству, помогая получить максимум впечатлений от участия в самых масштабных событиях культурной жизни страны. В этом году Tele2 выступила телекоммуникационным партнером общероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна света», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте приняли участие художники-видеографы, аниматоры, видеографики и специалисты AR- и VR-технологий. На конкурс было подано 78 заявок со всех уголков России. Финалистами проекта стали участники из Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, Москвы, Кирова, Омска, Тулы, Балакова, а также представители Сахалина и Таймыра.

Чтобы болельщики могли поддержать финалистов из своих регионов, Tele2 организует фан-зоны в салонах связи в шести городах России. 3 декабря с 18.00 до 23.00 оператор проведет онлайн-трансляцию на скорости мобильного интернета: зрители смогут увидеть финал «Страны света», который пройдет на Дворцовой площади. В Казани трансляцию можно посмотреть в фирменном салоне в ТЦ KazanMall, ул. Павлюхина, 91.

На решающем этапе конкурса финалисты представят свои видеопроекции. Темы проектов должны быть связаны с малой родиной или «местами силы». При этом команды могут использовать любые доступные аудиовизуальные инструменты.

Кроме того, подключиться к прямой трансляции финала конкурса «Страна света» можно с компьютера или мобильного устройства, не выходя из дома. Чтобы посмотреть заключительную часть проекта и оценить красочное шоу, нужно перейти по ссылке. Поддержать любимого конкурсанта 3 декабря можно на сайте.