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Казанцы продегустировали топ-20 видов моёженого с необычными вкусами

ВкусВилл провел акцию «Найди свое моёженое», в ...

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История мороженого насчитывает тысячи лет. Считается, что первыми его создали китайцы около 2000 лет назад, смешивая снег с молоком и рисом. Позже в Персии появилось мороженое из розовой воды и шафрана. Первое современное мороженое, похожее на то, что мы знаем сегодня, было создано в Италии в 16 веке.

Сегодня существует множество необычных вкусов мороженого, например, с копченым лососем, карри и чернилами каракатицы. Такие экзотические вкусы можно найти в различных уголках мира, в том числе в США и Японии. В Казани также можно попробовать необычные вкусы мороженого. ВкусВилл провел акцию «Найди свое моёженое», в рамках которой казанцы могли попробовать 20 самых необычных вкусов, отобранных редакцией ProKazan.

НЕОБЫЧНЫЕ ВКУСЫ

Мороженое сливочное «Сыр с голубой плесенью и мед»

«Этот необычный десерт — настоящее наслаждение для гурманов. Нежное и тягучее, с многогранным вкусом, где сладость меда переплетается с пикантными нотами голубого сыра. Ложечка в крышечке — приятный бонус, позволяющий насладиться этим лакомством на ходу».

Мороженое протеиновое «Банан» без сахара

«Протеиновое мороженое с насыщенным банановым вкусом и деликатной сладостью сахарозаменителя изомальта. Всего 90 ккал на порцию — идеальный выбор для тех, кто следит за фигурой. Нежное и полезное лакомство, которым можно наслаждаться без угрызений совести».

Мороженое «Пломбир» из козьего молока с малиной

«Это мороженое на козьем молоке стало для меня настоящим открытием. Нежная текстура и легкие ванильные нотки в сочетании с ароматным малиновым пюре создают удивительный вкус. Приятно, что оно не содержит специфического запаха козьего молока и идеально подходит для тех, кто не переносит коровье молоко».

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Мороженое гранулированное «Бабл-Гам»

«Разноцветные шарики мороженого поднимают настроение и охлаждают в жаркий день. Микс апельсиновых, ананасовых, клубничных, ванильных и банановых гранул — настоящий праздник вкуса! Маленькая ложка под крышкой — удобный бонус».

Пломбир «Яблоко-Корица»

«Этот пломбир напомнил мне о яблочном пироге. Сливочный вкус с благородными фруктово-пряными нотками яблока и корицы. Идеально для долгих летних прогулок или в сочетании со свежей шарлоткой».

Мороженое сливочное «Джелато гранат»

«Освежающий десерт с бархатистой текстурой и необычным гранатовым вкусом. Терпкие ноты граната со сливочной основой создают удивительно гармоничное сочетание. Это джелато покорило меня с первого укуса».

БОЛЬШАЯ ПОРЦИЯ

Мороженое «Молочный шоколад», 700 г

«Большая порция шоколадного мороженого — идеальный выбор для семейного угощения. Нежная густая консистенция и насыщенный вкус делают его любимым лакомством в нашем доме. Отличный вариант для вечернего десерта».

Мороженое с греческим йогуртом, мёдом и миндалем

«Свежесть йогурта и сливочность классического пломбира в этом мороженом просто бесподобны. Тонкие кисломолочные нотки идеально сбалансированы шелковистой сладостью цветочного мёда и гурманскими нотами миндаля. Большая упаковка позволяет наслаждаться этим лакомством вместе с близкими — действительно, десерт для всей семьи».

Мороженое с арахисом и карамелью

«Это мороженое — настоящая находка для сладкоежек. Густое сливочное с тягучей карамелью, молочным шоколадом и хрустящим арахисом. В сочетании с ароматным кофе оно просто восхитительно. Большой формат упаковки — отличный повод разделить удовольствие с близкими».

Также воспользуйтесь бесплатной доставкой от ВкусВилла. Она действует от любой суммы. Закажите хоть одно моёженое, и вам привезут его в течение двух часов совершенно бесплатно. Акция действительна до 31 августа 2024 года.

Мороженое с бананом и печеньем

«Нежное, чуть тягучее мороженое с крошкой шоколадного печенья — сочетание, от которого невозможно оторваться. Вкус банана перекликается с волнующими сливочными нотами, создавая удивительно гармоничное сочетание. Большая упаковка делает его идеальным для семейного угощения».

Мороженое с фисташкой

«Восхитительно нежное мороженое с фисташковой пастой на виноградном сахаре стало моим фаворитом. Кремовые ноты с деликатной сладостью и гурманскими ореховыми оттенками — это настоящий праздник вкуса. Увеличенный формат упаковки позволяет наслаждаться этим лакомством в кругу семьи и друзей».

Мороженое с сыром Горгонзола

«Для тех, кто любит гастрономические эксперименты, это мороженое — идеальный выбор. Нежное и тягучее, с многогранным вкусом, где сливочная сладость переплетается с пикантными нотами голубого сыра. Большая упаковка делает его подходящим для дегустации в компании, особенно для ценителей изысканных сыров».

ХИТЫ

Пломбир «Брикет шоколадный»

«Пломбир на мягких вафельках с восхитительно шоколадным вкусом мгновенно перенес меня в детство. Насыщенный, обволакивающий и сбалансированный вкус — идеальный десерт для уютного чаепития. Шоколадный вкус не слишком сладкий, а вафельки придают ему дополнительную текстуру, что делает каждый кусочек еще более приятным».

Десерт замороженный с ананасом «Эскимо»

«Этот веганский десерт стал для меня настоящим открытием. Нежность пломбира и легкость сорбета создают уникальный дуэт. Вкус напоминает 'Пина Коладу' — освежающий и сладковато-фруктовый. Идеально для долгих летних прогулок, он заряжает солнечным настроением и мгновенно переносит в тропики».

Мороженое сливочное «Джелато банан-шоколад»

«Необыкновенное двухслойное мороженое с текстурой карамельных ирисок. Одна половинка — банановое джелато, другая — шоколадное. Вкус просто невероятный, а компактная ложечка в крышке делает его удобным для наслаждения на ходу».

Пломбир кокосовый «Пина-колада» в вафельном рожке

«Классический пломбир с тропическим акцентом. Искристые оттенки кокоса и ананаса в сочетании с карамельной сладостью вафельного рожка — настоящий экзотический коктейль в формате десерта».

Попробуйте все эти вкусы! А если вам понравится, отмечайте их как “любимый продукт” во ВкусВилле – так вы получите скидку 20%. Акция действительна до 31 августа 2024 года.

Мороженое «Капучино» с корицей и миндалём

«Ароматный капучино в формате мороженого! Сливочная нежность, терпкость кофе, изысканные ноты корицы и хрустящий миндаль создают идеальный десерт для бодрящего и освежающего эффекта даже в самый знойный день».

Мороженое пломбир «Малиновый Орешек»

«Густой ванильный пломбир с кисло-сладким малиновым джемом и хрустящими орешками кешью — это сочетание просто великолепно! Нежное и освежающее, оно понравилось всем в нашей семье. Ложечка под крышкой — очень удобно для прогулок».

Мороженое «Эластико» в манговой глазури

«Натуральное мороженое с желейной глазурью из манго — это что-то невероятное. Сливочный вкус с освежающей кислинкой манго делает его идеальным десертом для жаркого летнего дня. Настоящее наслаждение без искусственных ароматизаторов и красителей».

Моёженое от ВкусВилл — это не просто десерт, а настоящее удовольствие для всех любителей сладкого. Разнообразие вкусов позволяет каждому найти что-то по душе, будь то классический пломбир или оригинальное мороженое с сыром Горгонзола. Попробуйте эти восхитительные лакомства и делитесь своими впечатлениями с близкими. Пусть лето будет наполнено вкусом и радостью вместе с ВкусВилл!

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