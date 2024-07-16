Казань заняла седьмое место в рейтинге городов-миллионников по покупкам вина от «Х5 Клуба»

В честь запуска «Барного клуба» аналитики программы лояльности «Х5 Клуб» изучили, как часто в чеки жителей 13 городов-миллионников, в которых активно новое виртуальное сообщество, проникает категория вина, и составили рейтинг. По результатам исследования Казань заняла седьмое место в рейтинге, разделив его с Челябинском. Москва возглавила рейтинг, а на последнем восьмом месте расположилась Уфа.

Вино встречается в чеках жителей Казани в 1,7% случаев. В 2024 году (январь-май) жители города покупали вина больше на 7,2% год к году — это 40 тыс. литров приобретенного вина, что в 3 раза больше, чем в Челябинске, с которым Казань разделила свое место. Доля чеков премиум-вин (стоимость вина более 2000 руб) составила 0,6% от всех чеков с вином. Наибольшим спросом пользуются белые сухие и полусладкие вина, красные полусладкие стоят на третьем месте по спросу, а наименее популярное вино — розовое сладкое.