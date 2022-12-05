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· Яна Крутовских

Как в 2 раза увеличить рекламный бюджет ВКонтакте и запустить рекламу

Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан и компания VK удвоят рекламный бюджет в рамках совместного проекта поддержки бизнеса и бесплатно научат запускать таргетированную рекламу ВКонтакте

Чтобы увеличить средства ВКонтакте, самозанятым и предпринимателям РТ нужно подать заявку на платформе МСП.РФ, после получить специальный купон и удвоить рекламные средства.

Использовать купон смогут пользователи с новым рекламным кабинетом, на котором ещё ни разу не запускалась реклама, или те, у кого уже создан кабинет, но реклама не настраивалась более полугода.

После подачи заявки важно дождаться звонка или письма от сотрудников Центра «Мой бизнес», которые расскажут, как получить купон на увеличение бюджета и активировать его.

А научиться эффективно запускать таргетированную рекламу ВКонтакте поможет бесплатное обучение с Дамиром Халиловым от Центра «Мой бизнес» от ФПП РТ.

На курсе эксперт рассказывает о работе на актуальных площадках для бизнеса после закрытия Instagram, в том числе учит запускать рекламу ВКонтакте, Одноклассниках и на других платформах.

Подать заявку на обучение могут также предприниматели и самозанятые РТ через платформу МСП.РФ.

Если при подаче заявок возникнут вопросы, всегда можно обратиться на горячую линию Центра «Мой бизнес» +7 (843) 524-90-90.

А актуальную информацию о бесплатных услугах для бизнеса РТ публикуют в Телеграм-канале «Дом предпринимателя Татарстан», сообществах ВКонтакте и Одноклассниках.

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