Как создается ощущение счастливого детства

Дети — самое ценное, что есть в нашей жизни. Поэтому в каждом комплексе Ак Барс Дом создает комфортную среду для юных жителей. И это не только вопросы комплексного развития территорий, детские сады и школы в шаговой доступности, а также продуманное благоустройство дворового пространства и даже огромные игровые парки на территории комплексов.

Все лучшее — детям

Детская площадка жилого комплекса — его визитная карточка. Зачастую это и визитная карточка самого застройщика. Хороший игровой комплекс создает благоприятную обстановку и влияет на настроение жильцов. Веселый смех, задорная детская суета, неспешные прогулки мам с колясками, беседы старшего поколения с внуками — все это создает теплое ощущение счастливого детства.

Выбирая новый дом, каждая семья оценивает не только функциональность квартиры, но и окружающее пространство. Так, для многих покупателей одним из решающих факторов становится придомовое оснащение — большинство родителей заранее задумываются о досуге своих детей.

— У каждой нашей площадки своя тематика и наполнение, — отмечает исполнительный директор “Ак Барс Дом” Айгуль Латыпова. — Мы применяем эстетичные и безопасные экоматериалы: дерево, гальку, щепу, песок. К примеру, гальку для покрытия детской зоны в жилом комплексе «Мой Ритм» специально завозили с Каспийского моря, у нее неповторимый жемчужный оттенок, и на прогулке создается ощущение, что находишься на курортном побережье.

Ак Барс Дом строит дома с любовью, чтобы в них и сегодня, и в далеком будущем жили счастливые люди.

При разработке благоустройства компания специально создает интересное пространство для всех возрастных групп. Дворы зонированы таким образом, чтобы обеспечить отдых и взрослым, и детям. Так, чтобы малышам до 3 лет не мешали шестилетки, а подростки имели свое кулуарное пространство.

Для самых маленьких жителей домов устанавливаются большие развивающие комплексы с горками, качелями и песочницами. Для ребят постарше — workout-зоны, спортивные площадки, тренировочные комплексы для уличного фитнеса, а также площадки для мини-футбола.

Во всех проектах Ак Барс Дом на территории есть зоны, где можно посидеть с книгой, позагорать летом и даже устроить детский праздник. Для родителей и старшего поколения, которые пришли с детьми, есть места для отдыха в тени. Площадки находятся в закрытых дворах, территория которых огорожена и доступна только для жильцов или гостей, либо на пешеходных бульварах, куда нет доступа машинам.

Смелость создавать будущее в Ак Барс Дом

В идее наполнения и продумывании разнообразия проекта участвуют не только сотрудники компании. Привлекаются узконаправленные специалисты: озеленители, ландшафтные дизайнеры, психологи, а также сами дети. Компании важно увидеть глазами детей, как они представляют свой будущий город.

В планирование своих маленьких городов Ак Барс Дом давно включает детей. Только в этом году состоялось сразу несколько вовлекающих событий с их участием. Это и мастер-классы по созданию «Ак Барс Домиков» для насекомых, и конкурс рисунков для оформления будущей станции метро «Тулпар», которая откроется на территории комплекса «Мой Ритм».

«В нашей компании хорошо известно, что мечта построить город будущего рождается именно в детстве, — отмечает заместитель генерального директора „АБД“ Елена Данилова. — В этот раз мы решили дать возможность нашим маленьким помощникам окунуться в процесс большого строительства, предложив участие в новом увлекательном квесте».

“МегаСтройка АБД“ воссоздала для детей атмосферу большого строительства и показала важность слаженной командной работы. Такое событие стало важным и для самой компании, укрепив взаимоотношения в коллективе и подчеркнув заботу не только о сотрудниках, но и их семьях.

«Я давно работаю в компании, и мои дети всегда с нетерпением ждут мероприятия от „Ак Барс Дом“. Походы в кино, конкурсы, игры в парке, участие в беговых марафонах. В этом году новые эмоции: дети превратились в настоящих строителей!», — поделился впечатлением глава семьи и прораб строительства жилого комплекса «Новый свет».

На территории лицея «Мой Ритм», в одноименном насыщенным инфраструктурой жилом комплексе, для детей организовали 10 строительных участков. Ребята узнали много интересного об этой профессии: возвели дом из кирпичей, аккуратно провели собственный водопровод, чтобы по нему могла бежать вода, научились быстро доставлять строительные материалы и убедились, что на стройке нужно быть точным и внимательным, изучили правила пожарной безопасности и раскрыли творческие таланты маляра и архитектора.

В кульминации праздника дети вместе с родителями построили «Мегазавод» по строительству домов. Конечно, пока они строили не из тех деталей, из которых возводятся дома, но дети получили главный навык компании: смелость создавать будущее!

Возможно, кто-то из этих ребят в будущем построит самый высокий дом в Казани. А может быть, вложит фантазию в новые современные проекты, с любовью преобразовывая город, в котором нам всем предстоит жить. Ведь счастливые дети становятся счастливыми взрослыми, которые способны изменить мир к лучшему. И уже сейчас нужно учитывать их мнение о том, как должен выглядеть мир, который они унаследуют.

Обучаем, играя

Проведение мероприятий для детей давно стало доброй традицией всех проектов Ак Барс Дом. Это и красочные программы с аниматорами во дворах, объединяющие жителей, и активные субботники, в которых дети учатся любить и беречь окружающую среду, а также сказочные новогодние мероприятия у нарядной елки.

Полюбившимся летним мероприятием для жителей стали веселые спортивные чемпионаты, которые прививают интерес к спорту у подрастающего поколения. Спортивные соревнования проводятся не только между соседями, но и с приглашением команд из других районов города. Для игр предусмотрены большое футбольное поле, волейбольные, баскетбольные и хоккейная площадки. Те, кто не готов участвовать, приходят поболеть за своих.

А теплыми вечерами семьи любят собираться на пикниках во дворе в кинотеатре под открытым небом. Здесь встречаются не только любители кинематографа, но и болельщики, которые объединяются за просмотром матчей казанских команд во время чемпионатов.

Развитие современного мегаполиса не останавливается, и город должен оставаться интересным будущему поколению жителей. Немалую лепту в это вносят и девелоперы, закладывающие развитие городских территорий.

Один из новых подходов в этом направлении предлагает Ак Барс Дом, уделяя особое внимание созданию уникальных площадок для детей. Например, сейчас в новой очереди домов комплекса “Мой Ритм”, который создан совместно с одним из лучших в России архитектурных бюро «Остоженка», появится впечатляющий двухуровневый игровой комплекс.

Ак Барс Дом строит дома с любовью, чтобы в них и сегодня, и в далеком будущем жили счастливые люди.

Стоит отметить, что ЖК “Мой Ритм” является неоднократным призером многих градостроительных конкурсов федерального и республиканского уровней. Так, еще одним примером новых подходов к развитию жилых территорий стал игровой парк “Озеро дракона” площадью более гектара. В основу концепции легла национальная мифология и главный символ Казани — дракон Зилант. В игровом парке он становится ключевой фигурой, предлагающей целый квест с играми и приключениями: здесь будут горки, балансиры, элементы для скалолазания и даже сундук с сокровищами!

Грандиозный игровой парк станет своеобразным объединяющим центром для детей. Ведь проектируя жизнь в своих жилых комплексах, Ак Барс Дом опирается на принципы проницаемости территории. И, безусловно, общественные пространства будут доступны и для других казанцев. Благодаря хорошей транспортной доступности сюда можно добраться из любых уголков Казани.