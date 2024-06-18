Как не потерять сексуальность после родов

Рождение ребенка — естественный физиологический процесс, завершающий беременность. Ребенок может родиться через естественные родовые пути или путем операции кесарева сечения. Рождение малыша – один из самых счастливых моментов в жизни каждой женщины. Быть мамой– это большая радость и даже удовольствие.

Однако у некоторых дам роды могут сопровождаться осложнениями, например, разрывами мягких тканей, что впоследствии приводит к формированию рубцов и деформации промежности.

Причины разрывов, приводящих к образованию рубцов:

недостаточная эластичность тканей вульвы и влагалища;

неправильное положение плода;

многоплодие и крупный плод;

стремительные или наоборот, затяжные роды;

оказание оперативной помощи в родах (эпизиотомия и перинеотомия).

Рубцовая деформация промежности затрагивает область между задней стенкой влагалища и анусом. Довольно часто на месте разрыва или надреза формируется плотная ткань. В результате расстояние между влагалищем и анусом сокращается, а вход во влагалище увеличивается в размерах.

Не исключена и обратная ситуация, когда разрез зашивают с образованием рубца, сужающего вход во влагалище.

На плечи мамы после родов ложится много обязанностей - уход за малышом, бытовые хлопоты. И все это на фоне гормональной перестройки в организме, а это негативно сказывается и на интимной жизни женщины, доставляя дискомфорт и боль, омрачая радость материнства.

Решение есть

Однако, современный уровень развития медицинских технологий позволяет быстро и безопасно решить даже такие серьезные проблемы. Не стоит откладывать лечение послеродовых рубцов промежности. Чем раньше женщина обратится к гинекологу за помощью, тем эффективнее будет терапия.

Эстетическая гинекология предлагает несколько методов коррекции послеродовой рубцовой деформации промежности. Их можно разделить на 3 группы: неинвазивные, малоинвазивные и хирургические.

Неинвазивные методы – это применение лекарственных средств (гормоны, отбеливающие средства, лубриканты).

Музеева Лилия Феркатовна - врач акушер–гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук

Малоинвазивные методы коррекции

1. Инъекции филлеров на основе гиалуроновой кислоты.

Гиалуроновая кислота — естественный компонент клеток и межклеточной среды. Она поддерживает обменные процессы в тканях, обеспечивая достаточное увлажнение кожи и слизистых. Инъекции филлеров на основе гиалуроновой кислоты помогают вернуть тканям промежности мягкость и эластичность, способствуя их естественному восстановлению

2. PRP терапия - плазмотерапия или терапия плазмой, обогащенной тромбоцитами.

Это инъекционная процедура по введению обогащенной тромбоцитами собственной плазмы пациента в участки тела, требующие скорейшего заживления и восстановления. Попадая в свой же организм, концентрированные тромбоциты ускоряют процесс восстановления поврежденных тканей. Фибробласты и мышечные волокна также чувствительны к факторам роста - увеличение их количества повышает упругость и эластичность кожи. Запускается регенерация поврежденных участков мышц, воспалительные процессы и болевой синдром снижаются. Результат PRP терапии — видимое сокращение рубцовой деформации и восстановление хорошего самочувствия женщины.

3. Нитевой лифтинг промежности (малоинвазивный перинеолифтинг, нитевая имплантация тазового дня).

Это современная технология, позволяющая устранить зияние половой щели и провести коррекцию рельефа вульвы и промежности.

Эта методика показана тем женщинам,у которых интимная гимнастика уже не эффективна, а хирургическая коррекция промежности еще не показана.

Основной контингент, который нуждается в нитевом перинеолифтинге — это женщины, проходившие естественные роды, у которых впоследствии сформировалось зияние влагалища.

Музеева Лилия Феркатовна - врач акушер–гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук

Зияние влагалища — это ранний симптом, прогнозирующий опущение и выпадение тазовых органов в дальнейшем.

Причины зияния:

разрыв промежности;

рассечение промежности (эпизиотомия, перинеотомия);

заживление раны промежности вторичным натяжением;

роды крупным плодом или сопровождающиеся неправильным вставлением;

быстрые и стремительные роды;

длительное стояние головки в плоскости выхода из малого таза;

«тонкая» мышца сonstrictorcuni сжимающая влагалище;

Показания для нитевой имплантации тазового дна:

перинеальный птоз (опущение);

зияние половой щели, не требующее хирургической коррекции;

возрастные инволютивные изменения наружных половых органов (дряблость кожи, утрата тонуса, ксероз);

рубцовая деформация промежности;

сексуальная дисфункция;

рецидивирующие вагиниты и вагинозы ввиду зияния половой щели;

эстетический аспект.

Важно, что в отличие от классической пластики промежности нитевой перинеолифтинг не является противопоказанием для родов через естественные родовые пути в дальнейшем.

Таким образом, процедура обеспечивает улучшение внешнего вида промежности, профилактику опущения тазовых органов, снижение риска инфекционных заболеваний половых органов, повышение качество сексуальной жизни.

4. Лазерная коррекция (СО2 лазер).

Для лечения послеродовых рубцов используют углекислотный лазер с фракционной насадкой, созданной специально для работы со слизистыми оболочками влагалища. Система настраивается индивидуально под каждую рубцовую деформацию промежности пациентки, что позволяет добиться максимального результата. Специальный импульс позволяет удалить поврежденный эпителий и омертвевшие клетки, а эндовагинальная насадка обеспечивает глубокую биостимуляцию тканей влагалища. Лазер позволяет устранить рубцовые изменения или значительно сократить площадь деформации. Цвет тканей в области рубца выравнивается: восстанавливается не только эстетичный внешний вид зоны промежности, но и ее клеточный состав. Лазерная коррекция помогает улучшить качество интимной жизни и общее самочувствие женщины.

5. Отдельно можно выделить инновационную RF-терапию на итальянском аппарате EVA™. Это безоперационная интимная пластика и терапевтическое лечение заболеваний женской половой системы одновременно.

Показания для процедуры:

интимная жизнь доставляет дискомфорт;

постоянное ощущение сухости и жжения;

растянутое влагалище после родов, потеря упругости и эластичности;

частые позывы к мочеиспусканию;

хронические циститы;

недержание мочи при чихании или физической нагрузке;

рецидивирующие воспалительные процессы вульвы и влагалища;

лейкоплакия и крауроз вульвы, атрофические изменения (сухость, зуд, жжение, трещины)

Хирургическая коррекция

Пластика и ремоделирование половых органов у женщин никакая не прихоть. Зачастую она необходима, чтобы почувствовать комфорт и по-настоящему наслаждаться жизнью. Несомненно, каждая женщина имеет на это право.

Как и у любой процедуры, у пластики интимных зон есть свои показания и противопоказания.

Восстановление деформированной промежности и зияющей половой щели (перинеорафия) представляет собой оперативное вмешательство, целью которого является восстановление промежности, входа во влагалище и его прилежащей области. Основной причиной необходимости проведения такой операции является деформация наружных половых органов. Такие деформации чаще всего возникают в процессе родов, когда роженица получает родовые травмы, а также некрасиво сросшиеся рассечения промежности.

Оперативное лечение проводится с целью восстановления анатомических структур (фасций и мышц) влагалища и промежности, сшивания мышц тазового дна, удаления старых рубцов. Данную операцию называют еще задней кольпорафией.

Показаниями к применению хирургического лечения являются следующие состояния:

Деформация промежности, связанная с многочисленными родовыми травмами и рубцовым нарушением интимной части тела.

Пластическая операция в области промежности может быть проведена для предупреждения или исключения выпадения матки.

Оперативное вмешательство необходимо женщинам в возрасте 55 лет, у которых наблюдается снижение эластичности тканей наружных половых органов и при наличии расширения влагалища.

Такие дефекты могут возникнуть в связи с возрастными изменениями интимной зоны, врожденными особенностями строения органов половой системы, гормональным дисбалансом. Как правило, они сопровождаются неудовлетворенностью половой жизнью, неприятными ощущениями во время ходьбы, частым возникновением воспалительных заболеваний влагалища и органов мочеиспускательной системы.

Музеева Лилия Феркатовна - врач акушер–гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук

Часто развиваются комплексы, связанные с негативным изменением наружных органов мочеполовой системы, неуверенность в сексуальной привлекательности, и как следствие - возникновение проблем в семейной жизни.

В зависимости от степени выраженности проблемы, у каждого метода есть свои преимущества и недостатки.

Выбор наиболее эффективного способа коррекции определяет врач-гинеколог после гинекологического осмотра и сбора анамнеза.