Как мы получили уникальный опыт посещения глэмпинга всего в 25 минутах от Казани!
В Пестречинском районе, всего в 25 минутах от Казани, располагается глэмпинг YURT RESORT, традиционные юрты которого, погружают в атмосферу тюркских народов.
В этой статье, мы отправимся в уникальное путешествие во времени. Располагайтесь поудобнее – мы начинаем!
Дорога и процесс заселения
Отправляемся мы с Мамадышского тракта в сторону «Царёво Village» и Новое Шигалеево, можно доехать как на собственном авто, так и на такси. Навигатор показывает правильно, поэтому добираемся мы без каких-либо проблем. Хочется отметить, что значительную часть пути мы «уезжаем вглубь» и всё больше и больше отдаляемся от дорог.
Попадая на территорию, нас встречают те самые юрты!
Это не передать фотографией, но они ОГРОМНЫЕ! (для понимания – на фото слева видно машину) Даже не верится, что одна юрта рассчитана на 4 человек.
Оставляем машину на парковке, регистрируемся в лаунж зоне (она на фото ниже) и милый администратор проводит нас до нашей юрты. По пути нам провели небольшую экскурсию, объясненили правила глэмпинга. Это очень важно, ведь они работают по стандартам Халяль и алкоголь здесь запрещён! Для нас это очень важно, потому что мы искали место, где нам будет спокойно и душой, и телом без дополнительных «помощников»!
Юрты
Мы выбрали юрту с ванной на ножках и тут нас ожидал приятный сюрприз - комплимент от глэмпинга в виде баночки с мёдом, которую мы благополучно забрали домой.
Нас встречает большая двухместная кровать, кухня со всем необходимым, стол и печка.
- Кровать с отельным постельным бельем, свежая и очень удобная (даже спросила у администрации где они купили такое постельное)
- На кухне имеется всё необходимое, если вдруг захочется приготовить что-то на ужин.
- В ванной 2 халата и все необходимые гигиенические принадлежности
- Печку мы не разжигали, потому что уже достаточно тепло, но я уже жалею, что не сделали этого ради эстетики камина (печку может разжечь персонал глэмпинга, если вы боитесь)
Та самая ванная. Забегу наперёд, поплескаться в ней на закате – великолепно!
Мезонин этаж (как второй, только без перегородки на весь этаж) – очень удобно, если у вас есть дети или вы приехали компанией - 4 человека. Думаю, что слезать дети оттуда не захотят.
ДОМИКИ
Мы воспользовались гостеприимностью персонала и попросились на экскурсию по другим домикам глэмпинга
Это нововведение и поставили их совсем недавно. Домики расположены напротив речки в 2 линии.
Внутри современно, красиво и аккуратно. Нет той эстетики юрт, но есть другие плюсы, например, очень много окон, 2 из которых панорамные. Нет ощущения, что сидишь в будке, всё очень светло и современно. Уже планируем следующую поездку именно в домик на первой линии. Немного фото изнутри:
БАНЯ
Кроме домиков показали баню, которую уже готовили специально для нас. Оказывается, чтобы просто комфортно попариться, баню готовят за 2 часа: затапливают, убирают, привозят чистые халаты и гигиенические принадлежности.
Сразу расскажу про посещение бани:
Прошло всё отлично. Вечером, под светом фонариков мы отдохнули как никогда хорошо. Было то самое ощущение бани в деревне, о котором я так долго мечтала.
Развлечения
- Погрузитесь в удивительное путешествие в мир фото. Среди завораживающих пейзажей и живой природы вы сможете создать неповторимые образы в рамках свой фотосессии.
- Почувствуйте атмосферу уюта и встретьте утро с чашечкой чая прямо из самовара, наслаждаясь каждым глотком.
- Встретьте закат на озере, катаясь на сап-бордах (оказывается это очень просто)
- Насладитесь поездкой на велосипедах по лесным тропинкам
- Активно проведите время с семьей в играх или соревнованиях, а также насладитесь природной красотой в увлекательной прогулке по лесной тропе.
- Не упустите возможность взять книгу и уединиться у костра, где можно приготовить маршмеллоу и отдохнуть под шепот пламени.
Лаунж зона
В дополнение, в глэмпинге есть уютная лаунж-зона, где можно провести небольшое мероприятие или посидеть с друзьями. Атмосфера юрты и интересный дизайн позволят откинуть мысли о работе и сконцентрироваться на себе.
Мангальная зона и беседка
В летом можно очень классно провести время в беседке. Там же расположена мангальная зона, в которой можно приготовить шашлыки или плов, что удивительно, ведь обычно в таких зонах обычно стоит только мангал, а тут есть всё: и кухня с раковиной, и гриль, и казан. В общем, без вкусной еды вы не останетесь.
Помните, что важно не только много работать, но и уметь качественно отдыхать.
В YURT RESORT всех встретят с улыбкой и заботой! На всей территории царит душевная и добрая атмосфера, созданная заботливым персоналом. Отдых здесь становится по-настоящему приятным и запоминающимся. Мы прощались с глэмпингом наполненные, отдохнувшие и вдохновленные!
Не откладывайте жизнь на потом. Приезжайте, погрузитесь в историю тюрских народов и почувствуйте, что такое настоящий отдых.
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