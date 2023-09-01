По данным “Циана”, за последний год цены на недвижимость в Казани выросли на 25-30%. Можно предположить, что тенденция к росту будет лишь развиваться. И если отвечать на вопрос о том, когда лучше покупать квартиру, ответ будет: “сегодня, а лучше вчера”.

Журналист ProKazan встретилась с Артуром Шарафутдиновым, ведущим специалистом по новостройкам в компании “Альтера”. Он рассказал три истории, которые покажут: какие возможности для покупки квартиры есть сегодня?

Бонус: в конце статьи вы найдете 3 выгодные идеи для покупки квартиры.

Артур Шарафутдинов, ведущий специалист по новостройкам в компании “Альтера”

У каждого человека должен быть свой стоматолог, юрист, туроператор и… риелтор

Первым делом специалист поделился историей, когда его коллега получила задачу на продажу квартиры по улице Федосеевская. Напомним, что квартиры в этом элитном районе стоят около 120 млн рублей и продаются годами. Деликатная особенность задачи состояла в том, чтобы ни в коем случае не публиковать объявление о продаже в открытые источники.

Артур Шарафутдинов, ведущий специалист по новостройкам в компании “Альтера” и Виктория Козырева, журналист ProKazan

“И как вы думаете, чем закончилась история? Коллега вплотную занялась задачей через личные и рабочие связи, отправляла новость о возможности для покупки своим постоянным клиентам. Результат ошеломляющий: она продала квартиру без торга всего за неделю!”,- поделился с Артур Шарафутдинов, ведущий специалистом по новостройкам.

Стоит отметить, что подобные ситуации – не редкость. В практике риелторов масса случаев, когда самые “лакомые” квартиры даже не добираются до стадии публикации на площадках. Как узнавать об уникальных предложениях, спросите вы? Редакция пришла к выводу, что каждому, кто даже гипотетически рассматривает возможность покупки квартиры, стоит найти своего риелтора – человека, который будет знать ваши пожелания и возможности, чтобы при случае предложить именно то, что вы искали!

Хотели 3-комнатную квартиру, а получили дом площадью 160 кв.м. и 7 соток земли. Так еще и сэкономили 3 млн рублей!

Готовый дом, в которую заселилась семья

Семьи часто обращаются с запросом на расширение жилплощади в связи с грядущим пополнением. Так и герои нашей истории хотели переехать из 2-комнатной квартиры в 3-комнатную. В ходе личной встречи риелтор выяснил, что пара живет в жилом комплексе на Мамадышском тракте, а из окна виднеются частные дома. Оказывается, они задумывались о покупке дома, но слишком много вопросов оставалось без ответов: сколько это будет стоить, как успеть до появления малыша…

Артур Шарафутдинов, ведущий специалист по новостройкам в компании “Альтера”

“Сейчас бывает гораздо проще найти участок и дом по выгодной цене, чем квартиру в жилом комплексе. Даже если оба варианта будут “соседствовать”, как в нашей истории, то, скорее всего, дом будет выгоднее. Правда, мало кто об этом знает! Если бы они решили покупать 3-комнатную квартиру, семье пришлось бы взять кредит на 4 миллиона рублей, в то время как на дом они смогли взять всего 1 миллион рублей. Таким образом, они получили: 7 соток земли с забором, дом с ремонтом площадью 160 кв.м. с четырьмя спальнями и кухней-гостиной площадью 35 квадратных метров. Их счастью не было предела! Вместо ежемесячного платежа в 25 тысяч рублей они платят всего 11 тысяч рублей! И вся сделка (от обращения к риелтору до переезда в дом) заняла 4,5 месяца. Задача успеть переехать к появлению ребенка была выполнена!”, - рассказал Артур Шарафутдинов.

Стать гражданином Турции за 1,5 месяца!

У Турции особые условия для получения гражданства: необходимо инвестировать в недвижимость страны $400000. Так, житель Казани обратился в агентство “Альтера” с провокационной задачей – он хотел получить гражданство как можно скорее, например, за пару месяцев. Мягко говоря, задача была трудновыполнимая…



Артур Шарафутдинов, ведущий специалист по новостройкам в компании “Альтера” и Виктория Козырева, журналист ProKazan

“Сложность заключается в том, что необходимые $400000 для получения гражданства считаются не по рыночной, а по кадастровой стоимости квартиры. А она практически всегда в разы меньше того, что покупатель реально платит. В условиях не ограниченного бюджета можно провернуть сделки для получения гражданства хоть за пару дней, но наша задача – не переплатить. Так всего за 1,5 месяца мы провели 3 сделки с общей кадастровой стоимостью в $400000, а реально клиент заплатил всего $550000”, - поделился Артур Шарафутдинов

Бонус 1! Квартира в 7 минутах от метро “Горки”. Застройщик запустил выгодную программу: по семейной ипотеке вы можете купить квартиру с первоначальным взносом 5% от изначальной стоимости, а остальные 10% внесет за вас застройщик (на сегодняшний день минимальный размер первоначального взноса – 15%).

Так, имея при себе всего 330 тысяч рублей, вы можете купить квартиру с ежемесячным платежом в 31 тысячу рублей. Если вложиться в ремонт, то уже сейчас можно будет сдавать квартиру по 25-27 тысяч рублей. А теперь перенесемся на условные 5 лет вперед: цена на аренду возрастет примерно до 30 тысяч рублей и продолжит расти, а ваш ежемесячный платеж останется прежним на весь период ипотеки. Это выгодный вариант и для собственного проживания, и с точки зрения инвестиции.

Бонус 2! Сегодня все еще доступны квартиры по программе траншевой ипотеки, которая дает возможность купить квартиру за 1 рубль в месяц. Ознакомиться с подробностями можно в предыдущем материале ProKazan.

Сегодня рынок переполнен предложениями о продаже недвижимости. Редакция рекомендует принимать решение о покупке лишь после консультации с опытным специалистом!