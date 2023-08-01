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Покупка с нулем в кармане и скидки до 3 млн рублей: топ-8 выгодных способов купить квартиру в Казани в 2023 году

Покупка с нулем в кармане и скидки до 3 млн рублей: топ-8 выгодных способов купить квартиру в Казани в 2023 году

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Сейчас на рынке недвижимости мы видим увеличения спроса на жилье. На конференции для риелторов представители Домклик озвучили, что падение после начала СВО миновало: продажи достигли уровня 2020-го года.

ProKazan совместно с Артуром Шарафутдиновым, ведущим специалистом по новостройкам, собрали для вас 7 выгодных предложений.

Артур Шарафутдинов, ведущий специалист по новостройкам в бюро недвижимости “Альтера”

Сегодня можно купить квартиру по минимальному первоначальному взносу или даже с нулем в кармане

В этом году ажиотаж среди казанцев вызывают программы субсидирования первоначального взноса. Застройщики субсидируют первоначальный взнос либо полностью (тогда можно оформить ипотеку с без какой-либо стартовой оплаты), либо частично (тогда нужно внести всего 5% от стоимости квартиры вместо привычных 15%).

5% на первоначальный взнос можно оплатить средствами из материнского капитала, сегодня он составляет 586,9 тысяч рублей.

Один из застройщиков запустил программу в своем жилом комплексе, который сдастся в январе-феврале 2024 года. По описанным условиям, человек, имея при себе всего 380 тысяч рублей, мог купить однокомнатную квартиру 36 м2 и платить по 31 тысяче рублей в месяц.

Эта программа существовала ровно неделю, затем ее закрыли. Похожие предложения появляются бывают постоянно, главное держать руку на пульсе. Не пропустить выгодное предложение поможет опытный риелтор.

Траншевая ипотека: платим по 1 рублю в месяц до сдачи дома

Траншевая ипотека – это кредит на покупку недвижимости, при котором сумма делится на несколько долей. Проще говоря, эта программа дает возможность не платить за квартиру первые 2-2,5 года в зависимости от условий застройщика.

К слову, не все строительные компании работают по этой программе и количество подобных предложений постоянно сокращается. Доступных вариантов сегодня не много, но они есть. Еще можно успеть запрыгнуть в последний вагон!

Можно купить квартиру со скидкой

У риелторов всегда есть список актуальных акций от застройщиков. Сейчас максимальная скидка на трехкомнатную квартиру составляет от 700 тысяч до 3 млн рублей без каких-либо условий.

Почти у каждого застройщика можно получить скидку на квартиру, для этого нужно просто знать программы. Опытные риелторы постоянно наблюдают за выгодными предложениями и помогут сэкономить.

Программы по сниженным ипотечным ставкам от банков. Действует только на новостройки!

  1. Ставка 0,1% на 1 год (доступно в двух банках)
  2. Ставка 0,3% на 2 года (доступно в одном банке)
  3. Ставка 3% на 3 года (доступно в одном банке)

Специалисты бюро недвижимости «Альтера» рекомендуют рассмотреть третий вариант – он оказывается более выгодным в большинстве случаев.

Переуступка: покупка квартиры от инвесторов с хорошим дисконтом от 500 тысяч рублей до 3 млн

Переуступка – это продажа, при которой передается не недвижимость, а право ее требования, потому что квартиры eщe нe cyщecтвyeт пo дoкyмeнтaм.

Дольщик может продать право на квартиру в еще недостроенном доме по более низкой цене, чем продает застройщик. Обычно переуступка прав осуществляется в уже практически сданных домах.

Артур Шарафутдинов, ведущий специалист по новостройкам в бюро недвижимости “Альтера”

Особенность такой покупки в том, что торговаться с физическим лицом в разы проще, чем с застройщиком. Допустим, дольщик купил квартиру в строящемся доме несколько лет назад. К сегодняшнему дню квартира могла подорожать на 500 тысяч рублей, а могла на 3 миллиона.

Риелтор наверняка порекомендует покупать у того, кому удалось больше заработать на повышении цен на недвижимость. Почему? Все просто – человеку гораздо проще дать скидку, если он уже заработал неплохие деньги.

Рынок инвестиций: покупка недвижимости в Москве

Сейчас в Москве довольно много программ, которые позволяют выгодно купить квартиру. Подобные покупки особенно рекомендуются для последующей сдачи в аренду.

Цена, ставка и размер первоначального взноса будут аналогичны Казани. В то время как размер ренты за проживание в московской квартире будет сопоставим с размером ежемесячного платежа по ипотеке: это позволит закрывать ипотеку за счет сдачи в аренду.

Россия активно развивает внутренний туризм, а столица – одно из самых популярных направлений. Следовательно, спрос на жилье высок: даже сегодня попытка снять квартиру на выходные скорее всего не увенчается успехом.

Вторичное жилье: ставка от 8,6%

Минимально возможная ставка на вторичное жилье сегодня составляет 8,6%. Однако такая ставка доступна не “просто так”: оформить ипотеку под столь привлекательный процент можно лишь выкупив эту ставку у банка.

Выгода всегда разная и зависит следующих факторов: сумма кредита, сумма первоначального взноса, срок на который берет клиент ипотеку и за какой срок планирует закрыть выплату.

Безусловно, самостоятельно сориентироваться и оценить выгоду подобной программы непросто. На помощь, опять же, придет опытный риелтор.

Если отказаться от идеи с выкупов ставки, сегодня минимально возможный процент по ипотеке на вторичное жилье составит 10,4%.

А что рынком ИЖС? Выгодно ли покупать частный дом?

Выгодные программы, конечно, есть. Так, по цене 2-х комнатной квартиры в Казани вы можете купить дом 160м2. Мы считаем, что на данный момент эта ниша сильно недооценена и когда рынок расшевелится (а это точно произойдет), цены на загородную недвижимость сильно возрастут.

Однако, если оценивать нынешнюю ситуацию, мы увидим, что спрос на загородную недвижимость невелик и инвесторы не рискуют вкладывать свои деньги в это направление. Но можно ли предположить, что такая покупка принесет значительную выгоду в долгосрочной перспективе? Пожалуй, да.

Четыре новых старта, где вы можете приобрести недвижимость по выгодным ценам

Сейчас к старту продаж готовятся 4 крайне интересных проекта от крупных застройщиков, которые всегда радуют первых покупателей особенно выгодными условиями.

И немного подробностей: рядом с ТЦ «Мега» предполагается старт бизнес-класса, также скоро будут доступны к покупке квартиры в новостройках в Лаишевском, Зеленодольском и Советском районах.

Напомним, что 21 июля 2023 года Центробанк увеличил ключевую ставку и 7,5% сразу до 8,5%. На данный момент это не сказалось на ценах на новостройки. Однако сложно прогнозировать дальнейшую динамику цен. Если вы планируете покупку недвижимости, специалисты «Альтеры» рекомендуют не ждать подходящего момента, а рассматривать подходящие варианты уже сейчас.

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