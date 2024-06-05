Пока не болит – к стоматологу можно не идти. Это типичная позиция для многих людей. Зачем тратить деньги, если не чувствуешь проблему? Но такая экономия приводит к значительным финансовым тратам в недалеком будущем.

Даже тщательные осмотры дома перед зеркалом не помогут распознать начинающийся кариес в труднодоступных местах. Проблема заметна, когда мы ее чувствуем – дискомфорт, боль или ощутимое опухание десны. Чтобы предотвратить серьезные проблемы и, как следствие, финансовые потери на их решение, всего-то и нужно - раз в полгода посещать стоматолога. Вот несколько историй из реальной жизни, которые подтверждают это правило.

История первая

Олег откладывал визиты к стоматологу, считая, что его зубы в порядке. Когда почувствовал резкую боль и обратился к врачу, выяснилось, что у него развился глубокий кариес, требующий лечения корневых каналов и установки коронки. Увидеть самостоятельно этот кариес Олег никак не мог – он образовался на стыке двух зубов.

Стоимость лечения глубокого кариеса в несколько раз выше, чем на ранних этапах его развития, - комментирует этот случай врач-стоматолог клиники “Анатомия улыбки” Халида Нургалиева. - А если бы Олег раз в полгода делал гигиену зубов или приходил на плановую консультацию, то, возможно, лечение и не понадобилось бы.

Олег, несомненно, сэкономил - какое-то время он вообще не платил ни за какие манипуляции со своими зубами. Но когда началась ужасная боль, он приехал на прием, отложив все свои дела, и понял, что “экономия” влетит ему в копеечку. В цифрах эта история выглядит так: 4 часа нестерпимой зубной боли, более 10 тысяч рублей за коронку и 7 тысяч рублей за лечение глубокого кариеса, вместо комфортной жизни и небольшой пломбы за 5 тысяч рублей.

Мы не нагнетаем ситуацию, но порой потратить немного ресурсов раз в несколько месяцев на визит к стоматологу – это и есть экономия средств, нервов и времени. Ведь вам не придется терпеть боль, проходить лечение и, тем более, восстанавливать утраченный зуб, - говорит Халида Нургалиева.

История вторая

Мария решила сэкономить и выбрала дешевую пломбу для лечения кариеса, хотя врач предлагал другую. Через несколько месяцев пломба выпала, и Марии пришлось повторить всю процедуру. В итоге она потратила значительно больше времени и денег на повторное лечение. А вот Ольга изначально выбрала рекомендованные врачом пломбы и коронки, потратив на лечение чуть больше, чем она планировала. Однако за последние десять лет ей не пришлось обращаться к стоматологу по этому вопросу, и она смогла избежать дополнительных расходов.

Соблазн сэкономить на более дешевых материалах – это экономия наоборот. На первый взгляд кажется, что современные технологии шагнули далеко вперед, и сейчас “плохих” материалов не бывает. Но на самом деле вам могут поставить пломбу из непроверенного сырья, производитель которого еще не зарекомендовал себя в качестве надежного поставщика. В этом случае гарантировать, что пломба не рассыплется и не пожелтеет, врач не может. И здесь возможны два варианта – либо вам повезло и попался качественный материал от нового, только вышедшего на рынок поставщика, либо материал действительно некачественный, и через какое-то время придется снова платить за ту же процедуру. Мы в клинике “Анатомия улыбки” пользуемся только проверенными материалами. Да, мы не можем предложить пломбу за 500-700 рублей. Но мы можем дать человеку гарантированный надежный результат, — предупреждает врач-стоматолог Халида Нургалиева.

История третья

Алексей долгое время терпел зубную боль, полагая, что она пройдет сама собой. Когда зуб почти разрушился, ему пришлось удалить его и установить имплантат. Решение проблемы обошлось ему почти в 30 тысяч рублей, а лечение затянулось, без малого, на полгода.

И это тоже довольно частая практика, с которой мы сталкиваемся в клинике “Анатомия улыбки”. Когда клиент экономит на своем здоровье, он переходит на сторону болезни, которая начинает высасывать из него ресурсы. Ситуация не изменится, пока пациент не примет правильную сторону. Как только за здоровьем его зубов начинает следить стоматолог, человек попадает в зону безопасности от непредвиденных трат на дорогостоящее лечение или имплантацию. И, как следствие, экономит свои ресурсы, - заключает Халида Нургалиева.

В клинике “Анатомия улыбки” работают квалифицированные врачи, а лечение проводится на современном оборудовании с использованием материалов только от проверенных поставщиков. Здесь вы можете быть уверены, что ваша улыбка в надежных руках. Записавшись на профилактическую консультацию к стоматологу, вы делаете огромный шаг к здоровью своих зубов.

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