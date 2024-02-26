Интересное в Казани
· Диана Алмакаева

Для дочки, жены, мамы и бабушки: выбираем подарки к 8 марта

Для дочки, жены, мамы и бабушки: выбираем подарки к 8 марта

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Праздник весны наступит уже совсем скоро, и, хоть сугробы кое-где еще и не думают таять, хорошему настроению они не помеха. В конце февраля мужчины сбиваются с ног в поисках подходящих подарков любимым женщинам, а приобрести их можно в ближайшем «Галамарте»: на любой возраст, на любой вкус и к тому же по праздничным суперценам! Они действуют в народном магазине с 24 февраля по 8 марта.

В первую очередь закрываем «детский» вопрос: ни одна маленькая принцесса не устоит перед интерактивной куклой с аксессуарами от "Игроленд". Куколка издает разные звуки, умеет пить из бутылочки, а в преддверии праздника ее цена составит всего 499 рублей.

Сделать любое помещение более уютным поможет интерьерный декор, а конкретнее - элегантная стеклянная ваза «Ретро» с геометрическими гранями и декоративной лентой из шпагата. Будет одинаково хорошо смотреться и на рабочем столе, и на прикроватной тумбочке, а по суперцене обойдется в 99 рублей.

Многие любят практичные подарки! В самом деле, новый утюг или качественная сковорода способны существенно облегчить жизнь хозяйки, так что берите на заметку: утюг с отпаривателем LEBEN – 499 рублей, сковорода «Карбон» от SATOSHI из литого алюминия – всего 699 рублей.

А также еще множество идей для подарков: от косметики и изящных ароманаборов – до стильных гаджетов, аналогов которым на данный момент нет. Например, один из хитов «Галамарта» - беспроводные зарядки с изображениями русских сказочных героев.

8 800 25 000 25

https://galamart.ru/

*Акции «ШОК-цены» и «Суперцены» действуют в розничных магазинах «Галамарт».

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