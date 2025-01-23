В 2024 году рынок загородной недвижимости подтвердил: зима — не помеха для выгодных сделок. По данным Росреестра, в первом полугодии зарегистрировано более 150 тысяч сделок с земельными участками, что на 12% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Вместе с этим изменились и сами запросы покупателей: сегодня важно не только расположение и стоимость, но и наличие развитой инфраструктуры, транспортной доступности и гарантий надежности.

Но стоит ли покупать землю именно зимой? Редакция ProKazan побеседовала с экспертами компании ASG Invest — Юлией Гадеевой, Максимом Савельевым, Анфисой Мавлуткуловой и Булатом Хамзиным. Они объяснили, почему зима — это оптимальный сезон для приобретения участков, какие преимущества открываются перед покупателями и как рассрочка от компании сделает покупку доступнее.

— Зимой покупка земли действительно выгоднее, чем летом? Или это просто миф, поддерживаемый риелторами?

— Это не миф, а реальность, подкрепленная конкретными выгодами. Зимой рынок земли действительно замедляется: спрос снижается, что побуждает девелоперов предлагать участки по более низким ценам или с дополнительными скидками. Например, в ASG Invest зимой можно не только выгодно приобрести землю, но и воспользоваться рассрочкой, что особенно актуально в условиях, когда госпрограммы на землю пока не работают.

С конца января 2025 года компания ASG Invest запускает новую акцию — возможность приобрести земельные участки в рассрочку. Это удобный способ стать владельцем земли уже сейчас. Подробности будут опубликованы на официальном сайте компании.

Зимой у покупателей появляется больше свободы действий. Во-первых, это возможность изучить участок без лишней спешки. Во-вторых, в это время легче решить многие организационные вопросы: оформить документы, согласовать проект дома, получить разрешения. Очередей практически нет, что значительно экономит время.

Булат Хамзин, эксперт компании ASG Invest

Еще один важный аспект — подготовка к строительству. Зимой можно приобрести стройматериалы по сниженным ценам, что дает дополнительную экономию. Это особенно удобно для тех, кто планирует начать стройку весной: у них есть достаточно времени, чтобы тщательно продумать проект дома, изучить рельеф участка, подобрать место для строительства с учетом освещенности и микроклимата.

Таким образом, зима — это не просто время экономии. Это период, когда покупка земли становится более удобной, выгодной и продуманной, особенно если речь идет о сотрудничестве с профессиональным девелопером, который обеспечивает прозрачность и безопасность сделки.

— Как быть, если снег скрывает рельеф и особенности участка? Чем зимний осмотр отличается от летнего?

— На первый взгляд может показаться, что снег — это помеха, но на самом деле он может дать дополнительные подсказки. Например, снежный покров позволяет быстро определить, где на участке есть впадины или низины: снег в таких местах тает медленнее, и это может указывать на возможные проблемы с дренажом или болотистыми зонами.

Для оценки рельефа участка можно использовать сервис Google Planet. Он позволяет рассмотреть профиль рельефа, высоту уклона и перепадов земли, что особенно полезно в зимний период, когда снег скрывает детали.

Однако, справедливости ради, отметим, что зимой полностью оценить участок действительно сложнее. Такие детали, как микроклимат, солнечная инсоляция или особенности ландшафта, становятся заметны только в теплое время года. Например, летом легче понять, как падает свет на участок, какие деревья создают тень, а какие зоны наиболее солнечные. Это особенно важно для тех, кто планирует установить панорамные окна или разместить сад.

Булат Хамзин и Юлия Гадеева, эксперты компании ASG Invest

Несмотря на это, зимний осмотр имеет свои преимущества. Без листвы на деревьях участок виден «как на ладони»: ничего не скрывает возможные дефекты или особенности рельефа. Кроме того, опытный эксперт может определить потенциальные проблемы, даже если они скрыты под снегом. Например, по деревьям на участке можно понять, есть ли рядом болотистые зоны: определенные виды растений предпочитают влажные почвы.

В компании ASG Invest работает команда из 18 специалистов: кадастровых инженеров, геодезистов и архитекторов. В их задачи входит разработка градостроительных документов и тщательная проверка участков, чтобы покупатели могли быть уверены в качестве каждого предложения.

Если покупка планируется зимой, важно сотрудничать с профессиональным девелопером. Эксперты отдела продаж в компании ASG Invest каждому клиенту предоставляют детальный анализ каждого участка: выписки из ЕГРН, градостроительные планы и данные о зонах с особыми условиями использования территории, а также геодезисты выставляют границы участка, используя высокотехнологичное оборудование. Такой подход защищает от рисков и позволяет избежать неприятных сюрпризов, которые могут проявиться только после таяния снега.

— Что может пойти не так при покупке участка зимой, и как минимизировать риски, связанные с изменением условий или внешних факторов?

— Зимняя покупка участка действительно привлекает низкими ценами и большим выбором. Однако важно учитывать нюансы, которые могут повлиять на ваше решение. Один из таких аспектов — состояние подъездных путей. Зимой они обычно расчищены, что создает впечатление хорошей проходимости в любое время года. Однако весной или осенью эти дороги могут стать непригодными для использования из-за грязи или размытия. Чтобы минимизировать этот риск, стоит заранее уточнить, как организовано их обслуживание. Например, в поселках, развиваемых компанией ASG Invest, ширина дорог строго соответствует нормативам.

Максим Савельев, эксперт компании ASG Invest

Еще один ключевой момент, который важен независимо от сезона, — это проверка документов. Часто проблемы возникают из-за скрытых охранных зон, коммуникаций или несогласованного использования участка. Эти нюансы могут стать неприятным сюрпризом для покупателя. Именно поэтому важно обращаться к девелоперам, которые предоставляют полную и прозрачную информацию.

— Какую роль зима играет для тех, кто инвестирует в землю? Насколько сезон влияет на перспективность вложений?

— Инвесторы используют зиму, чтобы подготовиться к строительному сезону: покупают участки оптом или единично, закладывая перспективу роста стоимости земли с весенним оживлением рынка. Низкая конкуренция открывает доступ к выбору лучших предложений, которые летом могли бы уйти первыми.

Перспективность вложений в этот период связана с грамотным подходом: важно учитывать инфраструктуру, наличие коммуникаций и планы по развитию территории. Своевременное вложение зимой, когда цены сохранены на уровне предыдущего сезона, могут принести заметную выгоду уже к следующему сезону, когда земля традиционно дорожает.

Многие покупатели земли у ASG Invest остаются постоянными клиентами компании. Продуманная инфраструктура, качественные дороги и готовность специалистов ответить на все вопросы — основные причины, почему клиенты выбирают и рекомендуют ASG Invest.

Анфиса Мавлуткулова, эксперт компании ASG Invest

Например, в 2019 году стоимость сотки земли в поселке Каймары составляла около 75 тысяч рублей. Сегодня эта цифра выросла в пять раз — до 350 тысяч рублей. Аналогичная динамика наблюдалась в других проектах компании ASG Invest. За год стоимость земли в «Изумрудной долине» выросла на 40%, а в поселке «Алтан-2» — на 37%. В некоторых локациях рост оказался менее резким, но стабильно позитивным, что подтверждает высокий потенциал земельных участков как долгосрочного инвестиционного инструмента.

— Какие сейчас самые перспективные коттеджные поселки вы бы отметили среди предложений ASG Invest?

— Если говорить о коттеджных поселках, то это Изумрудная долина. Поселок находится в 7 минутах от Советской площади, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет сочетать удобство городской жизни с преимуществами загородного уединения. Напомню, что именно в «Изумрудной долине» стоимость участков выросла на 40% за последний год. Просторные участки, широкие дороги и близость к лесу делают это место особенно привлекательным. Дополнительным плюсом является современный стиль застройки, что формирует эстетически приятную среду для жизни.

Также особенно отметим Каймары. Это направление для тех, кто ищет больше уединения и тишины. Благодаря песчаным почвам, обеспечивающим хороший дренаж, в поселке минимален риск затоплений. В дополнение к этому в Каймарах сохранились природные красоты, включая сосновые леса, а рядом расположена историческая церковь, добавляющая месту особый колорит.

Юлия Гадеева, эксперт компании ASG Invest

Новые Каипы — это идеальный выбор для тех, кто ценит природное окружение и комфорт. Расположенный всего в 20 минутах от центра Казани, поселок предлагает возможность жить в окружении лесов и рек, наслаждаясь чистым воздухом и тишиной. Участки здесь отличаются просторностью и удобной планировкой, а отсутствие плотной застройки создает ощущение уединения. Особенность Каипов — близость к природным зонам, что делает их идеальным местом для семей, стремящихся к здоровому образу жизни. Кроме того, поселок располагает качественными подъездными путями и доступом к основным коммуникациям, что обеспечивает высокий уровень комфорта для жителей.

Эти поселки заслуженно считаются флагманами среди предложений ASG Invest и выделяются не только удачным расположением, но и тщательно продуманной инфраструктурой.

Зима — это не только время, когда природа засыпает, но и идеальный момент для осознанных решений. Покупка участка в этот сезон позволяет выгодно вложить средства, получить больше выбора и грамотно подготовиться к строительному сезону. А с рассрочкой от компании ASG Invest, которая стартует уже в конце января, мечта о загородной жизни становится еще доступнее.