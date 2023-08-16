Мало кто задумывается, что классические арбузы и дыни - не единственные представители своего семейства: у них много собратьев, каждый со своей историей, неповторимым вкусом и цветом.

Экзотических сортов настолько много, что порой не знаешь какой и выбрать. Чтобы не вы не заблудились, редакция ProKazan совместно с магазином здорового питания "ВкусВилл" провела дегустацию среди жителей Казани.

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Этот сорт арбуза запомнился ярким цветом и экзотическим вкусом:

“Такую ягоду даже рассматривать одно удовольствие: зеленый снаружи и ярко-желтый внутри. Вкус экзотический, чем-то напоминает тыкву в меду. Идеальный вариант лакомства для жаркого лета, очень освежает!” – поделилась впечатлениями Яна

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Темно-зеленая кожура без привычных зеленых полосок скрывает красную мякоть с плотной текстурой. Один из прохожих выразился, что детям точно понравится такой арбуз:

“В этом фрукте мало косточек и неподражаемый вкус: сахарная начинка, словно сочная конфета. Маленькие сладкоежки точно не пройдут мимо этого арбуза!” – поделился один из дегустаторов.

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Яйцо дракона имеет необычную форму, а его темно-зеленая кожура скрывает солнечную начинку:

“Действительно, напоминает яйцо мифического существа. Сначала удивился вкусу: словно папайя полюбила манго. Дети тоже оценили нежно-сладкую мякоть, которая просто тает во рту!” – восхищается Андрей.

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В отличие от желтого Яйца Дракона - красный собрат более водянистый и в меру сладкий:

“Я не любитель сладостей, поэтому мне нравится, что этот арбуз не приторный. Этот сорт создан для того, чтобы приготовить вкусный смузи или коктейль, всем рекомендую!”, – рассказала Лилия.

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Сочная мякоть ягоды имеет особый оттенок, приближающийся к апельсиновому. В отличие от красных арбузов, этот обладает более нежным и сладким вкусом:

“По вкусу и цвету похож на персик и тыкву, весьма необычно! Сладкая текстура с мягким послевкусием.” – выразился Михаил.

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Одна из прохожих сравнила этот сорт с одним интересным камнем – жеода, который внутри темной оболочки скрывает яркие драгоценные камни:

“Красный Бессемянный арбуз – его вкусный прототип, наполненный бордовой и хрустящей мякотью. Фрукт не только красивый, но и очень вкусный: мягкий по текстуре и сладкий, словно мед! Меня также порадовало, что в мякоти нет ни одной семечки”, – делится Виктория.

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Такие дыни пользуются популярностью среди детей из-за особой сладости и ненавязчивой кислинки:

«Сочная и водянистая мякоть с пряными и медовыми нотками. Фишка этого сорта в неповторимом вкусе, который захватывает с первого кусочка: богатство сладости, с легкой кислинкой и освежающим послевкусием. Я не знала об этом сорте раньше, но теперь буду брать его для своих детей, очень вкусно!» - рассказала Алена.

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Один из дегустаторов выразился, что этот фрукт похож на кокос со вкусом мороженого:

«Пожалуй, это самый необычный вид дыни из тех, что я когда-либо пробовал – словно кокос! Кусать ее, это как лечь на перьевую подушку – очень мягко! Бугристая кожица фрукта открывает начинку кремового цвета, которая соединяет в себе коллаборацию вкусов: медовую сладость и апельсиновую кислинку, напоминающую мороженое» – делится впечатлениями Игорь.