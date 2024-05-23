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· 16+ · Диана Алмакаева

Чем занять детей на летних прогулках

Наконец-то тяжелые куртки и шапки отправились на дальнюю полку до лучших времен, с каждым днем становится теплее, а прогулки – все дольше. Возвращаться из парка домой порой не хочется часами, а чтобы не заскучать, самое время освоить летние виды спорта вм

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Наконец-то тяжелые куртки и шапки отправились на дальнюю полку до лучших времен, с каждым днем становится теплее, а прогулки – все дольше. Возвращаться из парка домой порой не хочется часами, а чтобы не заскучать, самое время освоить летние виды спорта вместе с детьми. Все необходимое найдется в народном магазине «Галамарт», причем 24 и 25 мая – по очень щедрой акции «Второй товар за 1 рубль». Закупаемся – и вперед, на увлекательные летние прогулки до самой темноты!

Самокаты давно покорили как самых маленьких, так и взрослых. Скорость, радость движения, ветер в лицо – сплошное веселье! Кстати, езда на самокате отлично развивает мелкую моторику и чувство равновесия, так что это еще и полезно. В «Галамарте» можно подобрать модели от SILAPRO и для малышей, и для подростков. Не забудьте также взять шлем и набор для защиты коленей и локтей, чтобы родительское сердце было спокойно.

Лето – это время выездов на пикники, которых мы все так ждем! Но, выезжая на природу, подумайте не только о еде, но и развлечениях на свежем воздухе. Наборы для бадминтона и пляжного тенниса, мячи, фрисби, дартс, воздушные змеи – выбирайте занятие на ваш вкус.

Если предстоит отдых у воды, то обратите внимание на яркие надувные игрушки: с ними одновременно и плавать веселее, и они служат опорой на воде. В преддверии отпуска мечты также стоит запастись новыми нарукавниками, яркими надувными кругами и матрасами для плавания, которые позволят принимать солнечные ванны в любой точке мира. А если любите изучать подводный мир – берите набор для плавания INTEX с маской и трубкой. Учитывая, как к лету обычно взлетают цены на подобные товары, акция в «Галамарте» поможет весьма существенно сэкономить.

Кстати, если что-то забудете купить – не беда: 26 мая здесь будет действовать ШОК-цена на волейбольный мяч SILAPRO (99 рублей), а с 22 по 28 мая мыльные пузыри можно будет взять всего за 49 рублей. Простая игрушка, но не теряет свой популярности год от года!

8 800 25 000 25

https://galamart.ru

*Акции действуют в розничных магазинах «Галамарт».

Реклама. ООО Галастор. LjN8KL7tj

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