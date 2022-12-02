Сегодня жизнь каждого человека перенасыщена событиями - как мировыми, так и личными. А когда не удается найти ответы на вопросы, люди склонны обращаться ко всякого рода эзотерикам. Так было всегда, это есть и сейчас. В то же время скептики продолжают настаивать: таролог – это лишь тонкий психолог, прикрывающийся картами.

Редакция ProKazan.ru решила провести эксперимент: мы подобрали самого скептически настроенного актера из всех, что смогли найти, и отправили к тарологу.

Проверим, сможет ли таролог раскрыть настоящую личность актера?

К нам на помощь пришел Дмитрий. Ему 21 год, он студент Казанского театрального училища. Актер принимал участие в рекламных проектах, иммерсивном спектакле “Анна Каренина”, постановках “Палачи”, “Хогвартс” и “Полярный экспресс”. Также работает барменом. Дмитрий творческий человек, который любит внимание. Молодой человек признался, что в кругу друзей он душа компании. А вот наедине с самим собой и близкими он становится довольно спокойным.

Чтобы таролог не смог делать выводы о человеке по внешнему виду и жестикуляции, мы попросили актера изменить образ и избегать привычных ему телодвижений. При этом актер не будет врать при ответах на вопросы, а лишь помешает специалисту “судить по обложке”.

Фото слева - Дмитрий в повседневном образе, он предпочитает расслабленную одежду. Фото справа - Дмитрий после преображения в более серьезном, классическом образе.

Напомним, что Дмитрий скептик. Поэтому настрой перед началом эксперимента у него соответствующий - он попросту ничего особенного не ожидает. Хотя любопытство, конечно, присутствует.

Было принято решение отправить нашего героя к Юлии - она практикует и делает расклады на картах Таро более 5 лет. Все началось с перемен в ее собственной жизни - после 10 лет работы на руководящей должности в ювелирной компании Юлия ушла в декретный отпуск.

"А позже случайно попала на курсы по картам Таро, такой моды и ажиотажа в области эзотерики ещё не было, скорее наоборот, было немного стыдно, но очень интересно", - рассказывает таролог.

Сегодня у Юлии есть своя Школа Магии и Волшебства, где не только оказывается помощь клиентам, но и проводится обучение новых экспертов по эзотерике.

Юлия Сергеева. Таролог, эзотерик.

Эксперимент начинается!

Сеанс начался стандартно: Юлия запросила дату рождения Дмитрия и начала раскладывать карты. Конкретного запроса у нашего героя не было, что немного усложнило задачу таролога.

Тогда Юлия задала простой вопрос: «Чего Вы хотите?». Дмитрий стойко придерживался заданной роли и начал уводить разговор в другое русло: молодой человек рассказывал, что его беспокоит отсутствие сна. Неудивительно, ведь оказалось, что совмещая учебу с основной работой и проектами, Дмитрий спит всего по 2-3 часа в сутки.

Вдруг Юлия заявила, что хоть у Дмитрия и нет конкретных запросов, сейчас он сильно переживает о своей профессии и буквально каждый день прокручивает в голове несколько вариантов развития событий. По словам Юлии, с этой мыслью Дмитрий засыпает и просыпается.

«Любопытно… Да, года 2 назад я задумался – остаться в профессии актера или сменить ее. Моя деятельность мне нравится, но она не приносит желаемого дохода. Я обеспечиваю себя самостоятельно с 15 лет. Время идет, я думаю о будущем, о своем жилье, семье, соответственно, запросы тоже растут», - объяснил актер.

Юлия объяснила его беспокойство большими амбициями и желанием получить все и сразу.

«Ваши переживания связаны желанием перескочить со старта сразу на финиш в безоблачную жизнь. В целом для беспокойства поводов нет: все развивается стабильно хорошо. Чего же Вы хотите на самом деле?», - снова поинтересовалась таролог.

Дмитрий признался, что всерьез подумывает сменить деятельность.

«Мне нравится внимание людей, их реакция и энергия. Если я брошу это совсем, через некоторое время мне станет скучно», - откровенничал он.

«Актерская деятельность – это Ваше истинное желание. Если бросите это сейчас, то все равно вернетесь позже. Более того, Вы почти сразу же начнете скучать по этой энергетике. По раскладу могу сказать, что в 2024 году профессия принесет Вам желаемую прибыль. Поэтому я бы рекомендовала не уходить. Также в течение ближайшего года работа в онлайн-пространстве может принести нужный доход. Помимо основной деятельности, у Вас всегда будет дополнительная – проекты и прочее, ведь это Вас стимулирует. Также в ближайший год Вы перестанете работать барменом. Сейчас Вы работаете на износ, но на самом деле вы стремитесь работать в гармонии с собой. “Пахать, как лошадь” - это не про Вас», - отметила Юлия.

Таролог подчеркнула, что Дмитрий – личность «уплывающая»: сколько бы она ни спрашивала, чего он хочет, молодой человек уходил от ответа. Сам актер это комментировать не стал, а решил расспросить про свою личную жизнь. Юлия и тут поразила ответом.

«Вы – человек, в жизни которого женщины всегда играют значимую роль. Недаром Вы можете найти подход к каждой из них. Очень часто деньги к Вам будут приходить через женщин, но это не про жизнь за их счет. К примеру, прорывы в карьере тоже будут происходить с их помощью. Из-за этого могут быть проблемы со своей избранницей. Однако если она не будет ревнивой, в отношениях будет мир», - сказала таролог.

Сеанс завершен. Что скажет каждый из участников об эксперименте?

После сеанса мы встретились с Дмитрием и разузнали о его впечатлениях. Скептик нас удивил, заявив, что сеанс ему понравился.

«Да, мое мнение не сильно поменялось. Но могу сказать одно: даже если вы не верите в эзотерику, если пришли на сеанс, то лучше довериться. Тогда вы не пожалеете. Поверил ли я, что информацию Юлия получила из карт? Не могу сказать… Тем не менее среди липового образа и повадок она разглядела меня, мои желания и страхи», - заявил он.

Удивлять Дмитрий не перестал. Выяснилось, что он поменял мнение насчет своей профессии.

«В начале общения я думал, что Юлия не сможет понять меня. При этом порой она попадала настолько точно, что я опешил. В первую очередь я подумал о своем выборе. Если до этого я был готов отказаться от профессии, то сейчас я решил остаться. Я выжму свой максимум и добьюсь желаемого уровня жизни», - сообщил актер.

У Юлии мы тоже расспросили о подробностях сеанса. Ответы таролога внесли некую ясность.

«Подстроиться было сложно, ведь Дмитрий постоянно старался уводить от сути. Что касается внешнего вида, я могу подметить что-то, лишь если это бросается в глаза. Целенаправленно я не делаю выводы по одежде или жестам. Думаю, в жизни Дмитрий ходит примерно также. В работе я чаще смотрю на глаза. У меня было ощущение, что не только я его, но и он меня сканировал. Скрытный, может пускать пыль в глаза. Боится быть мягким, хотя в этом его сила», - подметила Юлия.

Подводим итоги

Со слов участников нашего эксперимента можно сделать несколько выводов. Так, тарологи действительно тонко чувствуют людей, однако это комплекс работы по чтению карт и собственных ощущений. Раз Юлия ошиблась о стиле одежды Дмитрия, можно сказать, что как минимум она в своей работе не занимается лишь чтением профиля клиентов, а настраивается узнать их истинные желания и помочь найти ответы на их вопросы. Сам Дмитрий тоже остался под впечатлением, значит, несмотря на скепсис, он не смог игнорировать очевидные совпадения и правдивость слов таролога.