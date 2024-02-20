«Я всегда знал, что стану хирургом»: Динар Завдатович Рахматуллин поделился историей успеха

Что делать, если не хватает смелости заняться любимым делом и вывести свою жизнь на новый уровень? Этот вопрос мучает многих целеустремленных людей. Чтобы вы могли зарядиться мотивацией, редакция ProKazan подготовила для вас новый материал в рамках рубрики «История Успеха».

Героями проекта становятся выдающиеся люди Казани, которые рассказывают про личную историю успеха, а также делятся секретами того, как достичь впечатляющих результатов. О своем пути от школьника, мечтающего стать кардиохирургом, до владельца собственной стоматологии, расскажет Динар Рахматуллин — главный врач центра планирования имплантации зубов «Анатомия Улыбки».

Динар Рахматуллин с ранних лет знал, что медицина — его призвание. Мама молодого человека работала доктором, поэтому он с детства был окружен информацией, связанной с этой темой.

— Моя мама тоже доктор, это сильно отразилось на мне. Вместо обычных детских книжек я читал медицинскую литературу, которой дома было очень много. В руки часто попадались справочники про разные болезни, — вспоминает Динар Завдатович.

Однако изначально молодого человека захватила не стоматология, а кардиохирургия. Динар Рахматуллин готовился к поступлению на выбранную специальность. Погружаясь глубже в тему, он обнаружил в себе интерес и к стоматологии. В момент принятия решения был сделан выбор в пользу зубного доктора. Это было в далёком 2007 году. Тогда стало ясно – скоро в Казани появится молодой специалист с большим интересом к работе и тягой к знаниям.

– Не знаю почему, но я всегда был уверен, что стану хирургом. Изначальный план – получить профессию кардиолога. Но в итоге я пришёл в стоматологию и это было отличным решением. Мечта исполнилась, я – хирург, просто тогда ещё не знал, что именно буду оперировать, – рассказывает герой рубрики.

Уже на третьем курсе амбициозный студент стал ассистировать докторам. Работа была неоплачиваемая, но это не пугало юношу, ведь его главной целью были знания и опыт. Именно в процессе практики Динар Завдатович убедился в правильности выбора специальности. После того, как профиль был чётко определён, Динар Рахматуллин стал ещё активнее погружаться в работу. В 2012-2013 годах он уже ассистировал сильным и известным хирургам Казани.

– Постепенно я начал работать в клиниках. Мне повезло попасть к отличным докторам, которые делились своим опытом. Изначально работал только с терапевтами, позже мне доверили ассистировать хирургу, затем имплантологу и так далее. Тогда я уже понял, что даже в стоматологии я буду связан именно с хирургией. Я знал, кто считается самыми лучшими специалистами в городе и просил их взять меня ассистентом. Мне было всё равно на деньги, просто знал, что опыт и знания я могу получить только от выдающегося наставника, – поделился герой рубрики.

Спустя годы обучения, практики и работы в нескольких частных клиниках родилась идея о создании своего бизнеса. Динару Завдатовичу было важно, чтобы пациенты были довольны комфортом и получали самое качественное обслуживание, уходя домой не только с красивыми и здоровыми зубами, но и с ощущением комфорта. Одной из фишек сети клиник «Анатомия Улыбки» стало месторасположение филиалов – все клиники находятся в одном районе. Некоторые боятся походов к стоматологу, поэтому очень важным отличием клиник Динара Завдатовича стала забота о комфорте клиента. Здесь можно выпить чай или кофе и даже есть массажное кресло, в котором можно расслабиться и снять стресс.

– Я всегда хотел что-то сделать по-своему, понимал, что можно улучшить, чтобы пациенту было комфортно и результат был наилучшим. Подмечая в своих мыслях такие моменты, я задумался об открытии собственной клиники, где всё будет сделано с учётом моего опыта и наблюдений. У меня было своё видение и философия того, как всё должно быть, – объясняет Динар Рахматуллин.

Мысли об открытии стоматологии стали посещать Динара Рахматуллина в 2018 году, а в сентябре 2019 года уже была открыта первая клиника «Анатомия Улыбки». Изначально доктор вёл приёмы сам, затем стал привлекать других докторов, формируя уникальную команду специалистов.

– Отличие наших клиник от других в том, что многие сейчас гонятся за прибылью, забывая о качестве. Мы же ставим на первое место качество оказываемой нами услуги. Поэтому команда формировалась исходя из того, насколько хорош специалист в своём деле. Все доктора в «Анатомии Улыбки» имеют качественное образование и опыт работы. Что для нас особенно важно, так это качественное лечение, прозрачность, честность, умение работать с современными материалами и с современными протоколами, – рассказал Динар Завдатович.

В клинике «Анатомия улыбки» работают ведущие специалисты, у которых есть доступ к качественному и современному оборудованию. Врачи регулярно сталкиваются с разнообразными клиническими случаями, поэтому их опыт позволяет справиться с самыми сложными ситуациями, а индивидуальный подход с вниманием и заботой к каждому клиенту подарит вам приятный опыт посещения стоматолога.