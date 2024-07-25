5 приборов, которых нет под рукой в самый неподходящий момент

Как часто в дороге разряжается телефон? Или ночью перегорают лампочки когда они так нужны? Мечтали об обогревателе между между отопительными сезонами? Мы готовы поспорить, что каждый оказывался в этой ситуации или в подобных. Поэтому редакция ProKazan совместно с магазином техники, электроники, товаров для дома и ремонта «Ситилинк» подготовила подборку тех приборов и комплектующих, о которых вспоминаешь только тогда - когда они, буквально, необходимы.

Начнем с ремонта. И даже не капитального, а текущего. Итак, задача - повесить полочку, вешалку или картину. Саморезы - есть, полочка есть, энтузиазм есть, нет только отверстия в стене. На этом моменте ломаются все надежды и мечты о красивой расстановке книг. Дрель надо спросить, найти, ехать или собрать из подручных средств. Так, красивая полочка, как правило, заканчивает свою жизнь на балконе. Поэтому: господа - за инструментом, дамы - забирайте идею для подарка. А вот и неплохой кандидат.

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И как только начинает казаться, что все предусмотрено происходит ужас номер 2. Не хватает длины провода… Знающие, на этом моменте обычно плачут. Находится очередной повод ничего не делать, дрель откладывается на полку, а полка на балкон. Круг снова замыкается, но решение простое как день - Аккумуляторы и зарядные станции.

Тема питания вообще животрепещущая. Уже не говоря о батарейках в пульты, фонари и часы (хотя тоже больно) — вечно разряженный телефон. Сколько свиданий, важных встреч и предложений было потеряно во времени сказать невозможно. А красивые фото в долгом походе на лоно природы… А про него все забыли — внешний аккумулятор.

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И последние в нашем списке, но не по значению — лампочки. Накаливания, светодиодные, цветные и даже умные. Остаться совсем без света, а что страшнее - идти на сделку с совестью. «Да ладно, выкручу отсюда-то, вкручу туда-то и нормально» и прочие. Кстати, А есть ли запасные лампочки у вас? Редакция предпочитает закупать лампочки комплектами, вроде этого.