ВТБ Онлайн признан лучшим мобильным банком 2023 года рейтинга Go Banking Awards
ВТБ Онлайн стал лучшим мобильным приложением в рамках рейтинга Go Banking Awards 2023. В частности, сервис получил наивысшие оценки в номинациях «Функционал приложений» и «Продвижение в digital».
В ходе исследования эксперты агентства Go Mobile проанализировали работу 22 российских банков, в том числе тех, чьи приложения были удалены из основных мобильных сторов. В целом сервисы оценивались по четырем критериям: функционал и UX приложений, продвижение в digital и адаптация к изменениям.
Приложение ВТБ Онлайн предоставляет широкий спектр дистанционных банковских услуг. Пользователи могут совершать повседневные операции, например, платежи и переводы, включая быстрые переводы через СБП, открывать новые продукты — накопительные, инвестиционные и кредитные. Сервис также позволяет оплачивать покупки в магазинах по QR-коду, просматривать реквизиты карт, управлять безопасностью: настраивать лимиты на переводы, отслеживать историю входов, временно блокировать карты и многое другое. В совокупности аудитория веб-версии и мобильного приложения ВТБ Онлайн насчитывает более 16 млн пользователей; ожидается, что к концу декабря 2023 года этот показатель вырастет до 17 млн.
Справка:
С 2017 Go Mobile (входит в Go Ahead) проводит ежегодное исследование мобильного банкинга. Эксперты оценивают приложения лидеров рынка и их продвижение.
В 2023 году в выборку вошли 22 мобильных приложения. Исследование разделили на две части в зависимости от доступности приложений банков в основных магазинах приложений: App Store и Google Play. Их проанализировали по следующим критериям: показатели трафика, функционал приложений, UX приложений, продвижение в digital, адаптация к изменениям и ASO.