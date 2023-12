ВТБ Онлайн признан лучшим мобильным банком 2023 года рейтинга Go Banking Awards

В ходе исследования эксперты агентства Go Mobile проанализировали работу 22 российских банков, в том числе тех, чьи приложения были удалены из основных мобильных сторов. В целом сервисы оценивались по четырем критериям: функционал и UX приложений, продвижение в digital и адаптация к изменениям. «Наличие и доступность банковского приложения — это возможность обеспечить клиентам достойный удаленный сервис. Поэтому для нас оказалось особенно важным поддерживать работу ВТБ Онлайн и в то же время постоянно развивать услуги, дорабатывать и улучшать качество обслуживания. Сейчас онлайн-банк ВТБ представлен во всех отечественных сторах приложений, а также сторах некоторых производителей мобильных устройств. Например, в RuStore мы побили рекорд по скачиваниям — здесь более 1 млн раз пользователи установили ВТБ Онлайн. Для клиентов с iOS банк оптимизировал, сделал удобнее и функциональнее веб-версию ВТБ Онлайн, которой также привычно пользоваться как приложением. Мы продолжаем работать над комфортом и надежностью сервиса, и поэтому очень рады высокой оценке, которую ВТБ получил в рамках исследования Go Mobile. За наградой стоит большая работа десятков специалистов ВТБ», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса. «Учитывая ограничения по digital-инвентарю, с которым мы столкнулись, продвижение приложения потребовало от нас быстрой адаптации и нестандартных решений. В ВТБ Онлайн появляются десятки функций, необходимых пользователям в новых экономических условиях и комплекс маркетинговых активностей, который мы реализуем на основе проверенных и новых стратегий, позволяют нам быть ближе и доступнее пользователям. Оперативно информировать их о новых функциях и возможностях ВТБ Онлайн при помощи доступных онлайн-инструментов. Только в ноябре 2023г. мы увеличили количество регистраций новых пользователей в 5 раз относительно ноября 2022г. и получили рекордные результаты через digital-каналы. Этому способствовало использование альтернативных магазинов мобильных приложений (RuStore и NashStore) и тестирование новых отечественных инструментов продвижения в Яндекс Директе и Рекламы ВКонтакте», - сказала Лариса Пономарева, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента маркетинга и рекламы. Приложение ВТБ Онлайн предоставляет широкий спектр дистанционных банковских услуг. Пользователи могут совершать повседневные операции, например, платежи и переводы, включая быстрые переводы через СБП, открывать новые продукты — накопительные, инвестиционные и кредитные. Сервис также позволяет оплачивать покупки в магазинах по QR-коду, просматривать реквизиты карт, управлять безопасностью: настраивать лимиты на переводы, отслеживать историю входов, временно блокировать карты и многое другое. В совокупности аудитория веб-версии и мобильного приложения ВТБ Онлайн насчитывает более 16 млн пользователей; ожидается, что к концу декабря 2023 года этот показатель вырастет до 17 млн. Справка: С 2017 Go Mobile (входит в Go Ahead) проводит ежегодное исследование мобильного банкинга. Эксперты оценивают приложения лидеров рынка и их продвижение. В 2023 году в выборку вошли 22 мобильных приложения. Исследование разделили на две части в зависимости от доступности приложений банков в основных магазинах приложений: App Store и Google Play. Их проанализировали по следующим критериям: показатели трафика, функционал приложений, UX приложений, продвижение в digital, адаптация к изменениям и ASO.