Появились подробности пожара рядом с Константиновкой в РТ
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В СНТ «Овощник-1» произошел пожар в одном из садовых домов. Прибывшие на место пожарные застали пламя, охватившее 32 квадратных метра.
К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрической плите, пишет "Вечерняя Казань".
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