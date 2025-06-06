Появились подробности пожара рядом с Константиновкой в РТ

В СНТ «Овощник-1» произошел пожар в одном из садовых домов. Прибывшие на место пожарные застали пламя, охватившее 32 квадратных метра.

К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрической плите, пишет "Вечерняя Казань".

Ранее мы писали о том, что прокуратура в Челнах выявила нарушения при строительстве школы и поликлиники.