Мошенники в Казани добавляют пациентов в фальшивые чаты больницы в «Телеграме»

Мошенники начали обращаться к жителям Казани, добавляя их в чаты в «Телеграме» или других мессенджерах под предлогом, что это от имени Республиканской клинической больницы. Злоумышленники просят пройти оцифровку через чат-бота, где нужно подтвердить номер телефона, введя полученный код.

Специалисты настоятельно рекомендуют не отправлять личные данные или коды, если вас добавили в группы в Телеграме или Ватсапе. В противном случае, мошенники могут получить доступ к вашему телефону, госуслугам или банковским картам.

Ранее мы писали о том, что житель Татарстана обвиняется в коммерческом подкупе.