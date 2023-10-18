«Открытие Авто»: Татарстан за 9 месяцев 2023 года вошел в ТОП-3 регионов по количеству выданных автокредитов

Согласно статистике «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ), татарстанцы за 9 месяцев 2023 года взяли 3625 автокредитов почти на 5 млрд рублей. Это на 57% в количестве и на 127% в объеме больше, чем годом ранее. Республика стала одним из лидеров в стране по количеству выданных автокредитов, уступив только Москве и Московской области (более 9,7 тысяч кредитов на 23 млрд рублей), Санкт-Петербургу и Ленинградской области (более 7 тысяч кредитов на 13 млрд рублей). Существенный рост автокредитования в Татарстане эксперты «Открытие Авто» связывают с эффектом отложенного спроса, более высоким ценником автомобиля и увеличением ассортимента авто из дружественных стран.

С января по сентябрь 2023 года татарстанцы приобрели более 3,6 тысяч автомобилей на общую сумму почти 5 млрд рублей, что в 2,3 раза больше аналогичных показателей прошлого года по объему (2022 год – 2,2 млрд рублей) и в 1,6 раза больше по количеству сделок (2022 год – 2304 сделки). Как отмечают эксперты «Открытие Авто», на фоне относительной стабилизации экономики люди стали чаще брать кредиты на покупку новых автомобилей. При этом, увеличившаяся сумма кредита отражает растущий ценник на авто. Самыми активными месяцами продаж автомобилей стали апрель, июль, август, самыми провальными - январь, февраль и июнь.

В целом за 9 месяцев 2023 года заемщики чаще всего оформляли автокредиты на подержанные автомобили - на них пришлось более 60% сделок. Интересно, что программа льготного автокредитования не оказала существенного влияния на татарстанский авторынок. С ее помощью было приобретено чуть более 8% автомобилей.

По итогам 9 месяцев 2023 года средний чек, оформляемого жителями Татарстана автокредита составил 1,63 млн рублей по новым и 1,2 млн рублей по подержанным авто. В целом, автокредиты татарстанцы чаще всего оформляли на сумму от 1,5 млн до 3 млн рублей, сроком от 5 лет и с первоначальным взносом от 20% до 30%.

В Топ-5 автомобильных брендов, которые выбирали татарстанцы с января по сентябрь 2023 года вошли из новых автомобилей – Lada, Haval, Kia, Hyundai, Geely, пятерка предпочтений авто с пробегом – Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen, Renault.