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«Открытие Авто»: Татарстан за 9 месяцев 2023 года вошел в ТОП-3 регионов по количеству выданных автокредитов

«Открытие Авто»: Татарстан за 9 месяцев 2023 года вошел в ТОП-3 регионов по количеству выданных автокредитов

Источник: пресс-служба банка "Открытие"

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Согласно статистике «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ), татарстанцы за 9 месяцев 2023 года взяли 3625 автокредитов почти на 5 млрд рублей. Это на 57% в количестве и на 127% в объеме больше, чем годом ранее. Республика стала одним из лидеров в стране по количеству выданных автокредитов, уступив только Москве и Московской области (более 9,7 тысяч кредитов на 23 млрд рублей), Санкт-Петербургу и Ленинградской области (более 7 тысяч кредитов на 13 млрд рублей). Существенный рост автокредитования в Татарстане эксперты «Открытие Авто» связывают с эффектом отложенного спроса, более высоким ценником автомобиля и увеличением ассортимента авто из дружественных стран.

С января по сентябрь 2023 года татарстанцы приобрели более 3,6 тысяч автомобилей на общую сумму почти 5 млрд рублей, что в 2,3 раза больше аналогичных показателей прошлого года по объему (2022 год – 2,2 млрд рублей) и в 1,6 раза больше по количеству сделок (2022 год – 2304 сделки). Как отмечают эксперты «Открытие Авто», на фоне относительной стабилизации экономики люди стали чаще брать кредиты на покупку новых автомобилей. При этом, увеличившаяся сумма кредита отражает растущий ценник на авто. Самыми активными месяцами продаж автомобилей стали апрель, июль, август, самыми провальными - январь, февраль и июнь.

В целом за 9 месяцев 2023 года заемщики чаще всего оформляли автокредиты на подержанные автомобили - на них пришлось более 60% сделок. Интересно, что программа льготного автокредитования не оказала существенного влияния на татарстанский авторынок. С ее помощью было приобретено чуть более 8% автомобилей.

По итогам 9 месяцев 2023 года средний чек, оформляемого жителями Татарстана автокредита составил 1,63 млн рублей по новым и 1,2 млн рублей по подержанным авто. В целом, автокредиты татарстанцы чаще всего оформляли на сумму от 1,5 млн до 3 млн рублей, сроком от 5 лет и с первоначальным взносом от 20% до 30%.

В Топ-5 автомобильных брендов, которые выбирали татарстанцы с января по сентябрь 2023 года вошли из новых автомобилей – Lada, Haval, Kia, Hyundai, Geely, пятерка предпочтений авто с пробегом – Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen, Renault.

Илья Пахомов, руководитель Центра развития автобизнеса г. Казань:

«На рост объемов автокредитования повлияли отложенный спрос жителей региона с 2022 года, широкий и разнообразный ассортимент автомобилей из дружественных стран, а также более высокий ценник на авто. Рост количества продаж по сравнению с прошлым годом составил 57%, а объем продаж вырос на 127%, что подразумевает и существенный рост среднего чека на 44% до 1,36 млн рублей. Снизить выросшую нагрузку на потенциальных покупателей могло бы возобновление госпрограммы, однако при текущих темпах роста продаж автомобилей год к году целесообразность подстегивать производство и спрос со стороны государства падает. Вероятно, этот вопрос станет актуальным при продолжении роста ключевой ставки и продолжении падения рынка, произошедшего с августа. Так, после начавшегося в июле цикла повышения ключевой ставки ЦБ РФ авторынок страны упал в августе к июлю на 5,25%, а в сентябре к августу уже на 8,66%».

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