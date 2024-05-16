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Команда АО «Транснефть – Прикамье» приняла участие в ежегодном Казанском марафоне

11-12 мая в юбилейном десятом забеге на различные дистанции выступили более 50 работников предприятия - представители Альметьевского, Казанского, Ромашкинского, Удмуртского районных нефтепроводных управлений и аппарата управления.

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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11-12 мая в юбилейном десятом забеге на различные дистанции выступили более 50 работников предприятия - представители Альметьевского, Казанского, Ромашкинского, Удмуртского районных нефтепроводных управлений и аппарата управления.

Работники компании по традиции представили одну из самых многочисленных команд корпоративной лиги Казанского марафона. Основная часть спортсменов участвовала в забегах на 3, 10 и 21,1 км. Марафонскую дистанцию 42,2 км преодолели Ренат Латфуллин, Артур Миронов и Александр Меджитов.

На дистанциях спортсменов активно поддерживали болельщики из числа коллег, членов семьи, родных и близких. Бегуны успешно завершили свои дистанции и стали обладателями памятных медалей на финише.


Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

«Не сойти с дистанции несмотря ни на что мотивирует корпоративный дух – мы поддерживаем друг друга независимо от того, новичок ты или профессионал. Каждый из нас – представитель команды «Транснефть – Прикамье». Приятно на финише получать поздравления коллег, делиться впечатлениями и эмоциями. Появляется желание вновь приехать на забег через год», - говорит неоднократный марафонец Ренат Латфуллин.

Участие в традиционных спортивных мероприятиях способствует сохранению и приумножению традиций, а также укреплению связей между трудовыми коллективами предприятия. АО «Транснефть – Прикамье» на постоянной основе реализует проекты по популяризации спорта и здорового образа жизни. Ежегодно проводятся летние, зимние спартакиады и мероприятия, связанные с физической культурой и активным образом жизни. Системная работа в этом направлении повышает мастерство участников, оказывает положительное влияние на формирование и развитие корпоративной культуры.

Справочно:
Казанский марафон - один из старейших марафонов страны. Впервые он состоялся в 1974 году. После долгого перерыва соревнования по бегу возобновились в 2015 году и стали ежегодными. Марафон проводится по четырем дистанциям: забег на 3 и 10 км, а также забеги на полумарафонскую 21,1 км и марафонскую — 42,2 км.

Участниками ежегодных спортивных соревнований в Казани 11-12 мая стали почти 30 тысяч бегунов из 14 стран и 80 регионов. Юбилейный Казанский марафон стал первым стартом в рамках официально созданной на международном уровне марафонской Лиги БРИКС.

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